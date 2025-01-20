Трамп объявил, что США признают только два гендера
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи объявил, что будет проводить политику, по которой его страна будет признавать только два гендера.
«Отныне официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола — мужской и женский», — сказал он.
Трамп считает, что есть только мужчины и женщины. В декабре республиканец заверял, что при нем официально будет только два пола: мужской и женский, и обещал «убрать мужчин из женского спорта». Он не раз заявлял, что намерен запретить трансгендерам (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) участвовать в женских соревнованиях.
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