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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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CNN перечислил первые указы Трампа после инаугурации

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Возвращение Трампа в Белый дом
После вступления в должность Трамп объявит ЧП на южной границе, признает наркокартели террористическими организациями, запустит процедуру отмены гражданства по праву рождения и вернется к политике «Оставайтесь в Мексике»
Фото: David Dee Delgado / Getty Images
Фото: David Dee Delgado / Getty Images

Дональд Трамп вскоре после вступления в должность президента США примет ряд масштабных мер иммиграционного контроля и запустит процедуру отмены гражданства по праву рождения, сообщает CNN со ссылкой на чиновников в Белом доме.

По данным телеканала, действия, запланированные на понедельник, 20 января, включают:

  • объявление чрезвычайного положения на южной границе США и развертывание дополнительных сил для завершения строительства пограничной стены;
  • признание наркокартелей иностранными террористическими организациями;
  • приостановку переселения беженцев минимум на четыре месяца;
  • начало восстановления политики «Оставайтесь в Мексике», которая требует от просителей убежища в США из третьих стран ждать судебных решений по своим делам на территории Мексики;
  • сокращение приема заявлений на предоставление убежища;
  • поручение генеральному прокурору добиваться смертной казни за убийства сотрудников правоохранительных органов и тяжкие преступления, совершенные нелегальными иммигрантами.

Право на получение гражданства по рождению предоставляется 14-й поправкой к Конституции США. Ее приняли после окончания гражданской войны 9 июля 1868 года. Согласно этой поправке, «все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и попадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают». Для отмены этого права потребуются конституционные изменения или решение суда, отмечает CNN.

Reuters узнал о плане Трампа вернуть смертную казнь на федеральном уровне
Политика
Фото:Mike Simons / Getty Images

О том, что Трамп примет меры по усилению безопасности границ, также пишет Reuters. «Последние четыре года создали немыслимый риск для общественного здравоохранения и национальной безопасности Соединенных Штатов из-за пограничной политики администрации [президента Джо] Байдена», — сказал агентству чиновник из команды республиканца, назвав нелегальную иммиграцию «вторжением».

Кроме того, сообщает агентство, республиканец издаст указы, сокращающие программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, и объявит, что федеральное правительство США будет признавать только два пола: мужской и женский. Трамп также намерен отменить мораторий на смертную казнь на федеральном уровне, введенный при Байдене.

Трамп накануне заявил, что в первые часы после возвращения в Белый дом подпишет «десятки указов, а точнее, около сотни» и «одним росчерком пера» отменит инициативы Байдена, которые, на взгляд республиканца, являются «разрушительными и радикальными». По оценке CNN, число указов, которые утвердит Трамп, достигнет 100, Reuters — 200.

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Дональд Трамп указы иммиграция нелегальные мигранты граница США Мексика
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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