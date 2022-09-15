Новак спрогнозировал снижение экспорта газа в ЕС на 50 млрд кубометров

По словам Новака, возможное решение ЕС ввести налог на сверхприбыль энергокомпаний не будет иметь отношения к формированию цен на газ, поскольку контракты России на поставки в Европу в основном долгосрочные

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Экспорт российского газа в Евросоюз в этом году снизится примерно на 50 млрд куб. м, сообщил вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос РБК.

«По оценкам, которые мы сейчас имеем от Минэнерго, экспорт снизится примерно на 50 млрд куб. м газа», — сказал Новак.

Вместе с тем Россия наращивает поставки по газопроводу «Сила Сибири», продолжил он. «В этом году ожидаем выход на объемы 20 млрд куб. м газа. Заключены договоренности о строительстве нового маршрута из Владивостока на север Китая. Это тоже 10 млрд куб. м газа», — отметил вице-премьер.

По его словам, в ближайшее время Россия и Китай также могут достигнуть окончательных договоренностей о поставках по трубопроводу «Сила Сибири 2». «Этот объем примерно 50 млрд куб. м газа», — сказал Новак. Он добавил, что в Китае идет увеличение потребления как трубопроводного, так и сжиженного газа.

Вице-премьер также прокомментировал предложение Еврокомиссии изымать сверхприбыль у энергетических компаний. По его словам, это решение не будет иметь отношения к формированию цен на газ.

«Цена на газ будет формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения», — сказал Новак, уточнив, что речь идет о спотовых поставках.

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Что касается трубопроводных, то Россия руководствуется условиями контракта на долгосрочной основе, отметил он. «В основном наши контракты по поставкам газа в Европу долгосрочные. Поэтому те решения, которые будут приниматься по изъятию сверхприбыли у компаний, которые зарабатывают на европейском рынке, не будут иметь никакого отношения к формированию [цен]», — заявил вице-премьер.

Еврокомиссия на фоне энергетического кризиса и высоких цен на газ в начале сентября решила рассмотреть возможность введения потолка цен на российский газ. Однако это предложение поддержали не все страны — участницы ЕС и согласовать его не удалось. В частности, как сообщала The Guardian, против выступили Венгрия, Словакия и Австрия.

В итоге Еврокомиссия решила отказаться от введения предельной цены на российских газ, вместо этого предложив ввести налог на сверхприбыль энергокомпаний. Мера должна затронуть ту часть прибыли, которая на 20% превышает среднюю прибыль компаний за последние три года.

Если решение одобрят, то излишки прибыли предприятий будут распределять между потребителями. Прежде всего речь идет о незащищенных слоях общества, а также о наиболее пострадавших от кризиса компаниях и энергоемких производствах. Помимо этого, на эти средства ЕК также планирует финансировать межгосударственные проекты в рамках плана по уменьшению зависимости от ископаемого топлива. Как уточнила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, предлагается изымать не менее 33% сверхприбыли энергетических компаний.