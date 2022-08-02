Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 63,25 (+0,68) Инвестиции, 01 авг, 16:16
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 62,05 (+0,74) Инвестиции, 01 авг, 16:16
Байден пообещал не дать превратить Афганистан в «гавань» для террористов Политика, 03:36
Дуда заявил о «шоке» после звонка Меркель Путину по «Северному потоку-2» Политика, 02:59
В КНР пригрозили США «подрывом отношений» в случае визита на Тайвань Политика, 02:50
В разведке Украины допустили консультации с США перед ударами HIMARS Политика, 02:28
Путин оценил вклад десантников в спецоперацию на Украине Общество, 02:12
Суд разрешил внешним управляющим Petropavlovsk продать бизнес УГМК Бизнес, 01:35
Минобороны сообщило о старте ракеты «Союз-2.1в» с военным спутником Технологии и медиа, 01:05
США ликвидировали Аз-Завахири, возглавившего «Аль-Каиду» после Бен Ладена Политика, 00:55
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Союз староверов сообщил о плане папы римского посетить Россию в 2023 году Общество, 00:55
Суд отказался арестовать инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле Москвы Общество, 00:20
США сочли несерьезным ответ России на предложения по обмену заключенными Политика, 00:11
Кого из российских спортсменов дисквалифицировали за наркотики Спорт, 00:01
У крупного российского производителя печатных плат сменился владелец Технологии и медиа, 00:00
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 01 авг, 23:58
Политика ,  

Дуда заявил о «шоке» после звонка Меркель Путину по «Северному потоку-2»

Президент Польши заявил, что Меркель проявила к Восточной Европе враждебность, позвонив Путину после договоренности с США, что те не будут мешать строительству Nord Stream 2. Он отметил, что не верил аргументам ФРГ по импорту газа
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: John MacDougall / Reuters)

После того, как Германия и США договорились в прошлом году не противодействовать строительству «Северного потока-2», занимавшая в то время пост канцлера Ангела Меркель позвонила российскому президенту Владимиру Путину, это ошеломило. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я был шокирован. Это следует понимать как акт не только безразличия, но даже враждебности по отношению к нашей части Европы», — сказал Дуда, подчеркнув, что беседа Путина и Меркель состоялась тем же вечером, что и подписание соглашения.

Президент Польши отметил, что «никогда не верил» в аргументацию Меркель, полагавшей, что «Северный поток» является лишь экономическим проектом. По его словам, газовые проекты являются теперь «большим обвинением» против ФРГ. Дуда подчеркнул, что долгие годы обращал внимание Меркель на то, что газовые проекты с Россией нанесут Европе вред, окажутся «смертельны для нас, поляков», и станут «ключом к доминированию России на европейском рынке».

«Многие наши соседи видели [ситуацию с «Северным потоком»] точно так же», — добавил президент Польши.

«Северный поток-2» состоит из двух ниток труб длиной около 1200 км. Их совокупная мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Строительство завершили в сентябре 2021-го.
 

Глава Еврокомиссии призвала готовиться к худшему с поставками газа
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Речь идет о сделке, которую США и Германия заключили в июле 2021 года. Соглашение предусматривало, что Берлин выступит за введение санкций против Москвы, если та будет использовать транзит газа в качестве инструмента давления на другие государства. России при этом позволялось достроить газопровод без введения дополнительных санкций со стороны США.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Phil Walter / Getty Images Пять упражнений для здоровой спины
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Антон Беркасов / РБК «Бездомный» миллиардер: как живет создатель Ethereum Виталик Бутерин
Статьи

Спустя год, в июле 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц назвал политику Меркель в отношении России неправильной. Он указал, что ошибкой является не политика мирного существования, а сложившая зависимость Германии от газа из России. ФРГ при этом не создавала инфраструктуру, чтобы в случае необходимости перестроить поставки энергоресурсов, добавил канцлер.

Меркель в июне 2022 года отметила, что к началу спецоперации России на Украине газопровод еще не был запущен. Комментируя решение о строительстве газопровода, экс-канцлер заявила, что «верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире».

Премьер Саксонии заявил о «горькой правде» для ФРГ из-за российского газа
Политика
Михаэль Кречмер

Германия в конце февраля приостановила сертификацию «Северного потока-2», газопровод должен был перед запуском получить разрешения европейского и немецкого регуляторов.

В российском МИДе назвали тогда решение давлением на бизнес, а в Кремле выразили надежду, что такая мера будет временной. При этом вице-премьер Александр Новак предупредил, что в качестве отказа от сертификации «Северного потока-2», Москва может остановить прокачку газа по «Северному- потоку-1».

Зарегистрированная в Швейцарии и принадлежащая «Газпрому» Nord Stream 2 AG в ближайшее время может начать процедуру банкротства, сообщало ранее агентство Reuters. Оператор «Северного потока-2» попал под санкции США, предусматривающие заморозку его активов и изоляцию от долларовой системы. Санкции также были введены против должностных лиц Nord Stream 2 AG. Компания сократила 106 своих сотрудников в Швейцарии и должна подать заявление о банкротстве, рассказала глава отдела по экономическим вопросам швейцарского кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Анджей Дуда Ангела Меркель Владимир Путин Северный поток-2
Материалы по теме
Фон дер Ляйен заявила, что Россия прекратила поставлять газ в 12 стран ЕС
Политика
Власти семи городов Германии призвали запустить «Северный поток-2»
Политика
Поток газа по «Северному потоку» сократился до 20% от проектной мощности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter