Дуда заявил о «шоке» после звонка Меркель Путину по «Северному потоку-2»

Президент Польши заявил, что Меркель проявила к Восточной Европе враждебность, позвонив Путину после договоренности с США, что те не будут мешать строительству Nord Stream 2. Он отметил, что не верил аргументам ФРГ по импорту газа

Ангела Меркель (Фото: John MacDougall / Reuters)

После того, как Германия и США договорились в прошлом году не противодействовать строительству «Северного потока-2», занимавшая в то время пост канцлера Ангела Меркель позвонила российскому президенту Владимиру Путину, это ошеломило. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я был шокирован. Это следует понимать как акт не только безразличия, но даже враждебности по отношению к нашей части Европы», — сказал Дуда, подчеркнув, что беседа Путина и Меркель состоялась тем же вечером, что и подписание соглашения.

Президент Польши отметил, что «никогда не верил» в аргументацию Меркель, полагавшей, что «Северный поток» является лишь экономическим проектом. По его словам, газовые проекты являются теперь «большим обвинением» против ФРГ. Дуда подчеркнул, что долгие годы обращал внимание Меркель на то, что газовые проекты с Россией нанесут Европе вред, окажутся «смертельны для нас, поляков», и станут «ключом к доминированию России на европейском рынке».

«Многие наши соседи видели [ситуацию с «Северным потоком»] точно так же», — добавил президент Польши.

«Северный поток-2» состоит из двух ниток труб длиной около 1200 км. Их совокупная мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Строительство завершили в сентябре 2021-го.



Речь идет о сделке, которую США и Германия заключили в июле 2021 года. Соглашение предусматривало, что Берлин выступит за введение санкций против Москвы, если та будет использовать транзит газа в качестве инструмента давления на другие государства. России при этом позволялось достроить газопровод без введения дополнительных санкций со стороны США.

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Спустя год, в июле 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц назвал политику Меркель в отношении России неправильной. Он указал, что ошибкой является не политика мирного существования, а сложившая зависимость Германии от газа из России. ФРГ при этом не создавала инфраструктуру, чтобы в случае необходимости перестроить поставки энергоресурсов, добавил канцлер.

Меркель в июне 2022 года отметила, что к началу спецоперации России на Украине газопровод еще не был запущен. Комментируя решение о строительстве газопровода, экс-канцлер заявила, что «верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире».

Германия в конце февраля приостановила сертификацию «Северного потока-2», газопровод должен был перед запуском получить разрешения европейского и немецкого регуляторов.

В российском МИДе назвали тогда решение давлением на бизнес, а в Кремле выразили надежду, что такая мера будет временной. При этом вице-премьер Александр Новак предупредил, что в качестве отказа от сертификации «Северного потока-2», Москва может остановить прокачку газа по «Северному- потоку-1».



Зарегистрированная в Швейцарии и принадлежащая «Газпрому» Nord Stream 2 AG в ближайшее время может начать процедуру банкротства, сообщало ранее агентство Reuters. Оператор «Северного потока-2» попал под санкции США, предусматривающие заморозку его активов и изоляцию от долларовой системы. Санкции также были введены против должностных лиц Nord Stream 2 AG. Компания сократила 106 своих сотрудников в Швейцарии и должна подать заявление о банкротстве, рассказала глава отдела по экономическим вопросам швейцарского кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут.

