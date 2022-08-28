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Премьер Баварии заявил, что ФРГ пока не нашла замену российскому газу

Премьер Баварии Маркус Зедер: на данный момент ФРГ не нашла замену российскому газу

Зарубежные поездки немецких политиков пока не позволили найти замену российскому газу, заявил в эфире телеканала ZDF премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

«Мы переводим сейчас в Россию больше денег, чем раньше. И есть угроза, что у нас будут существенные сложности и проблемы. Цены стремительно растут, ситуация с обеспечением [энергией] становится сложной, замены [российскому газу] нет», — сказал политик, отметив, что поездки в Катар, Норвегию и Канаду не принесли этой альтернативы.

В середине марта вице-премьер и министр экономики Германии Роберт Хабек ездил в Катар и ОАЭ, чтобы договориться о поставках газа в страну. Сначала он заявил о достигнутой договоренности по поставкам с Катаром, однако позже стало известно, что страна Персидского залива будет поставлять топливо Италии.

«Газпром» к концу июля сократил поставки по «Северному потоку» до 20% от мощности (до 33 млн куб. м). Это связано с отсутствием турбины, которая застряла после ремонта в Канаде из-за санкций этой страны. Впоследствии Оттава согласилась доставить ее в Россию через ФРГ. Однако в«Газпроме» заявили, что решение Оттавы отправить двигатель вместо России в Германию без согласия российской стороны не соответствует условиям контракта с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy) на ремонт турбин.

В ФРГ поставили цель — к ноябрю довести уровень газа в ПХГ страны до 95%. По состоянию на 26 августа, хранилища были заполнены на 81,28%, следует из данных Федерального сетевого агентства. При этом многие немецкие политики высказали мнение, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время.

В Европе на фоне повышения цен на газ нарастает энергетический кризис. Некоторые страны ввели особый режим в энергетике для экономии топлива к холодам.

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