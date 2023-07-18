Хуснуллин оценил стоимость восстановления Крымского моста в ₽1–1,3 млрд

Это предварительные расчеты, сообщил вице-премьер. Взрыв повредил два пролета автомобильной части Крымского моста, Хуснуллин говорил, что полностью запустить движение машин получится к ноябрю. Железнодорожная часть не пострадала

Фото: Reuters

Восстановление Крымского моста, по предварительным данным, может обойтись в 1–1,3 млрд руб., заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости». Накануне объект подвергся второй с осени 2022 года атаке: в октябре на мосту подорвали грузовик, из-за чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушилось два пролета автомобильной части.

В ночь на 17 июля, по данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника, которые повредили два пролета автомобильной части моста. Хуснуллин говорил, что «одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению». На пролете по направлению в Керчь произошло осевое смещение на 70–80 см, но сам он находится на опоре. Опоры моста уцелели.

Автомобильное движение останавливали, к ночи 18 июля оно возобновилось по одной полосе в реверсивном режиме. Запустить движение машин по обеим полосам рассчитывают к ноябрю. Грузовые машины на мост пока не пускают в целях безопасности. Железнодорожная часть не пострадала, в Минтрансе сообщили, что все поезда ходят по расписанию.

Во время взрыва на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Муж и жена погибли, а их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Власти возложили ответственность за произошедшее на Украину. В Киеве это напрямую не подтвердили, но напомнили о словах главы военной разведки Кирилла Буданова, назвавшего мост «излишней конструкцией».

Президент Владимир Путин накануне провел совещание с силовиками, на котором поручил ФСБ и СК разобраться в обстоятельствах произошедшего и предоставить предложения «по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», и пообещал ответ со стороны России на атаку. В Кремле на следующий день заявили, что он вырабатывается, а Минобороны отчиталось об «ударах возмездия» по объектам в Одессе и Николаеве.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил создать специальное формирование с привлечением сил и средств из разных структур, которое отвечало бы за охрану моста.