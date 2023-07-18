Минтранс: все поезда в Крым следуют по расписанию

Поезда в Крыму ввели в график после атаки на мосту

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму все поезда следуют по расписанию, предпосылок для новых опозданий нет, сообщается в телеграм-канале Минтранса России.

В ведомстве отметили, что 18 июля до станций назначения доехали поезда № 177/178 Симферополь — Москва (прибытие в Москву в 12:08 с задержкой 2 часа 29 минут), № 91/92 Севастополь — Москва (прибытие в Москву в 12:12 с задержкой 3 часа 49 минут). Из Керчи оба поезда отправились с задержкой 4 часа 18 минут и 5 часов 26 минут, соответственно. Таким образом, в пути удалось сократить опоздание почти на два часа.

Поезда по направлению «в Крым» добрались до станций назначения еще 17 июля, сообщили в Минтрансе.



В график также были введены поезда № 175/176 Симферополь — Москва и № 183/184 Севастополь — Мурманск.

Накануне на Крымском мосту произошел взрыв. Движение по мосту после этого приостановили, в том числе железнодорожное. В результате несколько поездов задержали.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Во время атаки на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Родители погибли, а их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

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