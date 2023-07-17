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Путин потребовал от силовиков предложений по защите Крымского моста

Путин поручил ФСБ и СК разобраться в обстоятельствах взрыва на Крымском мосту
Путин выразил уверенность, что ФСБ и СК установят обстоятельства взрыва на Крымском мосту, потребовал оказать помощь родственникам погибших и пассажирам, которые оказались в трудном положении из-за перекрытия движения
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Президент Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации после взрыва на Крымском мосту, поручил ФСБ, Следственному комитету и другим ведомствам разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Он заявил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности, назвав взрыв «очередным террористическим актом»: «С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», — сказал президент.

Путин напомнил, что при взрыве погибли два человека из Белгородской области, у которых осталась дочь, и поручил оказать помощь ребенку и ее родственникам. Также он заявил о необходимости мер поддержки и пассажиров поездов и автомобилистов, которые «оказались в трудном положении» из-за перекрытия движения на мосту.

По словам Путина, железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, об этом же заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Движение на автомобильной части приостановлено. Хуснуллин сообщил, что строители и проектировщики обследуют мост, они не выявили повреждения опор, но «одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью».

По данным Национального антитеррористического комитета, в ночь на 17 июля мост был атакован двумя надводными беспилотниками. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Власти возложили ответственность за произошедшее на Украину. В Киеве это напрямую не подтвердили, но напомнили о словах главы военной разведки Кирилла Буданова, назвавшего мост «излишней конструкцией».

В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. СК также завел дело о терроризме, в его рамках арестованы восемь человек. ФСБ назвала организатором взрыва Буданова. Украинские власти также долгое время не подтверждали причастность к произошедшему, но в начале июля замглавы Минобороны страны Анна Маляр признала ответственность Киева, заявив, что удар должен был «нарушить россиянам логистику».

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