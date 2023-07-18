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Теракт на Крымском мосту ,  
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Проезд по Крымскому мосту закрыли для фур в целях безопасности

Хуснуллин: грузовые машины не будут пропускать на Крымский мост в целях безопасности
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Грузовые машины не будут пропускать на Крымский мост в целях безопасности, хотя у конструкции есть несущая способность. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе открытого диалога в Совфеде.

«Тонким слоем в 20–30 см, сделав двойной пол на фуре, можно заложить таким образом тонну взрывчатки», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»). Грузовым автомобилям придется добираться либо паромом, либо через новые регионы.

17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, повреждения получила автомобильная часть. Движение по мосту после этого было приостановлено. Погибли два человека, ребенок получил ранения. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Позже на мосту снова открыли автомобильное движение по одной полосе в реверсивном режиме.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205).

После взрыва на мосту российские военные нанесли высокоточный удар в Одессе по объектам, где, по данным Минобороны, готовились теракты против России с применением беспилотных надводных аппаратов. Также удар был нанесен в районе Николаева по объектам топливной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Минобороны назвало свои действия «ударом возмездия».

Теги
Марат Хуснуллин Крымский мост грузовики Безопасность
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