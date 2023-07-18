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Теракт на Крымском мосту ,  
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Кадры заезда первых автомобилей на Крымский мост

Появились кадры заезда первых автомобилей на Крымский мост
Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля — взрывом повредило автомобильную часть моста. Хуснуллин сообщил о восстановлении движения по одной полосе в реверсивном режиме и опубликовал кадры заезда первых машин

Кадры заезда первых автомобилей на Крымский мост
Video

Кадры заезда первых автомобилей на Крымский мост

Взрыв на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете произошедшее назвали террористической атакой. По его информации, около трех ночи ее совершили два украинских надводных беспилотника.

Взрывом была повреждена автомобильная часть моста. Железнодорожная не пострадала — поезда по ней запустили в тот же день. В результате этой атаки погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки. Они находились в легковом автомобиле. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК, до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение).

В военной разведке Украины после ЧП напомнили о словах руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там лишняя». Президент России Владимир Путин пообещал ответить на подрыв моста. По его словам, Минобороны уже готовит соответствующие предложения.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Крымский мост автомобильное движение Марат Хуснуллин Военная операция на Украине взрыв
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