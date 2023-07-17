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Теракт на Крымском мосту ,  
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НАК назвал причиной ЧП на Крымском мосту террористическую атаку

НАК: на Крымский мост ночью была совершена террористическая атака
Следственный комитет считает, что теракт совершили спецслужбы Украины. По данным НАК, Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками
Фото: Reuters
Фото: Reuters

На Крымский мост ночью 17 июля была совершена террористическая атака, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК). Атака была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами в 3:05 мск.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

«В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы», — сообщили в НАК.

СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205), следствие считает организаторами спецслужбы Украины, в результате «была повреждена одна из секций Крымского моста».

Ночью крымские власти сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста, движение по нему приостановили. Жителей полуострова и туристов попросили выбрать альтернативный сухопутный маршрут. Конструкции пролетов «находятся на своих опорах», но есть повреждения дорожного полотна на пролетах моста, сообщили в Минтрансе.

Как видно на кадрах, снятых пассажирами поезда, следовавшего мимо места происшествия, одна ветка автомобильной дороги из двух покосилась, однако опоры моста остались стоять.

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Пострадала девочка, ее доставили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой. Ее родители погибли, они ехали на легковом автомобиле.

«РБК Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины пишет, что мост атаковали морские дроны, и называет это совместной операцией СБУ и ВМС Украины.

Украинская разведка отказалась комментировать произошедшее, напомнив только о словах главы ведомства Кирилла Буданова, который называл Крымский мост «излишней конструкцией». Спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что случившееся могло быть «провокацией» со стороны России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крымский мост теракт НАК беспилотники
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