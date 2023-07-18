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Теракт на Крымском мосту ,  
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Песков сообщил, что ответ России на атаку на Крымский мост вырабатывается

Песков: предложения по ответу России на атаку на Крымский мост вырабатываются
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Ответ России на взрыв на Крымском мосту вырабатывается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, представлены ли президенту предложения на атаку на мост и по повышению безопасности на нем.

Накануне, на совещании после удара по мосту, Путин выдал несколько поручений. Во-первых, он потребовал от силовиков новых предложений по защите моста. «С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», — сказал он. Кроме того, он заявил, что «ответ со стороны России, конечно, будет», и уточнил, что Минобороны готовит «соответствующие предложения».

В ночь на 18 июля на Украине дважды объявляли воздушную тревогу. В частности, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Николаеве. Местные власти сообщали, что во время удара в Одессе получила повреждения инфраструктура порта, а в Николаеве — «промышленный объект», на котором начался пожар.

Минобороны 18 июля сообщило, что нанесли «удар возмездия» по объектам в Одессе, где готовили теракты против России с применением водных беспилотников. В частности, удары были нанесены по судоремонтному заводу около Одессы, где эти дроны производили. В Николаеве удар был нанесен по объектам топливной инфраструктуры. По оценкам ведомства, были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. т, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

Взрыв на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. Российские силовики сообщали, что в атаке участвовали два украинских надводных беспилотника, которые повредили два пролета автомобильной части моста. Один пролет сорвало с опор, он сильно накренился и, по оценкам ремонтников, восстановлению не подлежит. Второй пролет сместился меньше, по нему ночью 18 июля открыли частичное автомобильное движение. Из-за взрыва погибли два человека — мужчина и женщина ехали на автомобиле, который врезался в поврежденный пролет моста. Ехавшая с ними несовершеннолетняя дочь пострадала и попала в больницу.

Последствия теракта на Крымском мосту. Фоторепортаж
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Теги
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