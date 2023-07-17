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Киев после ЧП на Крымском мосту назвал его «излишней конструкцией»

Разведка Украины после ЧП назвала Крымский мост «излишней конструкцией»
Украинские СМИ пишут, что мост атаковали морские дроны. Официально Киев не брал на себя ответственность за ЧП на мосту, российские власти пока не сообщают о причинах происшествия
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту напомнило о словах главы ведомства Кирилла Буданова, назвавшего объект «излишней конструкцией». Такой комментарий представитель ГУР Андрей Юсов дал изданию «Суспільне».

«Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем», — сказал Юсов.

«РБК Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины пишет, что мост атаковали морские дроны, и называет это совместной операцией СБУ и ВМС Украины.

Спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что случившееся могло быть «провокацией» со стороны России.

Власти Крыма сообщили этой ночью о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-ой опоры Крымского моста, движение по нему приостановили. Жителей полуострова и туристов призвали выбрать альтернативный сухопутный маршрут. Конструкции пролетов «находятся на своих опорах», но есть повреждения дорожного полотна на пролетах моста, сообщили в Минтрансе.

При ЧП пострадала несовершеннолетняя девочка, ее родители погибли. Это семья из Белгородской области, они ехали на легковом автомобиле.

В предыдущий раз ЧП на Крымском мосту произошло прошлой осенью — рано утром 8 октября произошел взрыв, два автомобильных пролета обрушились, загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. Четыре человека погибли.

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Москва назвала инцидент терактом, ФСБ считает организатором взрыва разведку Украины и ее главу Кирилла Буданова. Киев отвергал причастность к произошедшему. «С учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — рассказал позднее глава СБУ Василий Малюк.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крымский мост Украина Кирилл Буданов Военная операция на Украине
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