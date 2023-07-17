Киев после ЧП на Крымском мосту назвал его «излишней конструкцией»
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту напомнило о словах главы ведомства Кирилла Буданова, назвавшего объект «излишней конструкцией». Такой комментарий представитель ГУР Андрей Юсов дал изданию «Суспільне».
«Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем», — сказал Юсов.
«РБК Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины пишет, что мост атаковали морские дроны, и называет это совместной операцией СБУ и ВМС Украины.
Спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что случившееся могло быть «провокацией» со стороны России.
Власти Крыма сообщили этой ночью о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-ой опоры Крымского моста, движение по нему приостановили. Жителей полуострова и туристов призвали выбрать альтернативный сухопутный маршрут. Конструкции пролетов «находятся на своих опорах», но есть повреждения дорожного полотна на пролетах моста, сообщили в Минтрансе.
При ЧП пострадала несовершеннолетняя девочка, ее родители погибли. Это семья из Белгородской области, они ехали на легковом автомобиле.
В предыдущий раз ЧП на Крымском мосту произошло прошлой осенью — рано утром 8 октября произошел взрыв, два автомобильных пролета обрушились, загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. Четыре человека погибли.
Москва назвала инцидент терактом, ФСБ считает организатором взрыва разведку Украины и ее главу Кирилла Буданова. Киев отвергал причастность к произошедшему. «С учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — рассказал позднее глава СБУ Василий Малюк.