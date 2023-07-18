Минобороны раскрыло цели «удара возмездия» в Одессе и Николаеве

Минобороны: в Одессе нанесен удар по объектам, где готовили теракты против России

Российские военные нанесли удар по судоремонтному заводу в Одессе, где Украина готовила надводные беспилотники, а также складам с горючим, предназначенным для техники ВСУ, в Николаеве и Одессе

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские военные нанесли высокоточный удар в Одессе по объектам, где готовились теракты против России с применением беспилотных надводных аппаратов. Также удар был нанесен в районе Николаева по объектам топливной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

Ведомство охарактеризовало свои действия как «удар возмездия по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров». Также удары были нанесены по судоремонтному заводу в районе Одессы, где эти катера изготавливали.

В общей сложности, по оценкам Минобороны, в районе городов Николаев и Одесса были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. т, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — говорится в сообщении Минобороны.

В ночь на 18 июля на Украине дважды объявляли воздушную тревогу. В двух областях — Черкасской и Кировоградской — оповещения сработали в 1:37, а около половины третьего воздушная тревога была объявлена также в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. После этого украинские СМИ, в частности ТСН и «Зеркало недели», сообщили о взрывах в Николаеве и Одессе.

Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что инфраструктура порта получила повреждения. Глава николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил ранее, что ночью «произошло попадание в промышленный объект», после которого начался пожар.

В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся атаке ВСУ: Национальный антитеррористический комитет сообщил об атаке украинских надводных беспилотников, начиненных взрывчаткой. Взрывом была повреждена автомобильная часть моста, погибли два человека. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на подрыв моста, он также говорил, что Минобороны уже готовит соответствующие предложения.