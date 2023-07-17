Картаполов призвал создать отдельную структуру по охране Крымского моста

Обеспечивать безопасность Крымского моста должно специальное формирование с привлечением сил и средств из разных структур, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

На месте происшествия на Крымском мосту (Фото: Пресс-служба НАК)

Для того, чтобы комплексно обеспечить безопасность Крымского моста, необходимо создать специальное формирование, в которое входили бы силы и средства различных ведомств, считает председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

«У нас есть понятие «временный перегрузочный район», когда на какой-то водной преграде формируется специальное объединение, куда включаются силы, средства и представители различных структур. Задача этого формирования — обеспечить бесперебойную работу переправы. Во многом это сопоставимо с ситуацией вокруг [Крымского] моста», — пояснил Картаполов РБК. Он добавил, что развертывание таких структур отрабатывается в России в ходе крупных учений и этот опыт необходимо рассмотреть применительно к текущей ситуации.

«Для того, чтобы определить, какие силы могут принимать участие, надо понять, какие угрозы существуют для Крымского моста. Каждая угроза должна быть парирована, под каждую угрозу должен быть свой набор сил, средств и решений. Все это должно быть объединено в общую структуру», — отметил депутат. По его мнению, такой структурой должен руководить специально назначенный для этой цели человек.

«Чем-то одним эту проблему не решить, проблема серьезная и комплексная», — пояснил он.

На сайте Минобороны перегрузочный пункт определен как территория на транспортной коммуникации с примыкающими к ней объектами транспортной инфраструктуры: железнодорожными станциями, морскими или речными портами, автомобильными дорогами. Эта территория должна быть оснащена всем необходимым для перегрузки войск и воинских грузов с одного вида транспорта на другой. У крупных водных преград могут создаваться временные перегрузочные пункты (ВПР). Развертывание ВПР, в частности, отрабатывалось во время учений системы материально-технического обеспечения армии в августе 2015 года. Пункт создавался в одном из районов Ульяновской области для переброски войск и грузов через Волгу. Была создана складская инфраструктура, техника и материальные средства грузились на речные паромы. Войска передислоцировались с одного на другой берег с помощью барж и понтонов.

Картаполов также допустил, что после окончания военной операции на Украине такое формирование может существовать и дальше в скорректированном виде.

Президент Владимир Путин на совещании вечером 17 июля потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста. «С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», — заявил он.

Два надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 03:05 17 июля. Опоры моста остались целы, однако дорожное полотно получило повреждения. При атаке погибли мужчина и женщина, которые в этот момент ехали по мосту на машине. Находившаяся с ними 14-летняя девочка была ранена, ее госпитализировали.

Национальный антитеррористический комитет назвал произошедшее терактом, по одноименной статье было заведено уголовное дело.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было прекращено. Водителей всех транспортных средств стали отправлять через альтернативный сухопутный маршрут по новым регионам. Машины пропускают по ускоренной процедуре, чтобы избежать пробок, а власти регионов, где проходит маршрут, временно отменили действие комендантского часа на трассах (Херсонская, Запорожская области и ДНР). Пассажиров рейсовых автобусов переправляют паромами.

Российские власти обвинили в атаке на Крымский мост Украину. В СБУ заявили, что раскроют все детали атаки на Крымский мост после окончания боевых действий.

Дискуссия о том, кто должен охранять Крымский мост, развернулась еще после прошлой атаки в начале октября 2022 года, когда на мосту взорвалась фура со взрывчаткой. В результате обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека.

С момента открытия моста в 2018 году его охрану осуществляет ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации», а точнее его керченский филиал. При въезде на мост установлены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы, которые просвечивают заезжающие автомобили. Они должны выявлять следы наркотиков, взрывчатки и химических веществ. После взрыва фуры было опубликовано видео ее досмотра, на котором видно, как сотрудник правоохранительных органов заглядывает внутрь кузова, а затем уходит.

Кроме Минтранса за охрану сухопутной части моста также отвечает Росжелдор.

С воды же охрану Крымского моста осуществляет специально созданный для этой цели морской отряд Росгвардии. Ему были переданы противодиверсионные катера «Грачонок», оснащенные гранатометами и пулеметами, а также ПЗРК «Игла». Помимо этого, в распоряжение отряда находятся десантные катера Бк-16, моторные лодки «Афалина» и «Сарган».

После взрыва на мосту 8 октября глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн утверждал, что еще на этапе строительства Росгвардия выступала с предложением полностью взять мост под охрану. «Однако тогдашнее руководство Минтранса убедило правительство, что самостоятельно справится с этой задачей», — писал Хинштейн. Он отмечал, что у Росгвардии имелся релевантный опыт — ранее ведомство охраняло железнодорожные мосты на Транссибе и БАМе.

После взрыва на мосту в октябре президент Владимир Путин поручил усилить меры защиты Крымского моста. Полномочия по организации таких мер получила ФСБ.