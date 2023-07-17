Последствия теракта на Крымском мосту. Фоторепортаж
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Повреждения получила автомобильная часть моста, движение по ней остановлено. Погибли два человека, пострадал ребенок. СК возбудил дело о теракте. Последствия атаки — в фоторепортаже РБК.
В 4:21 утра о «чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по мосту было остановлено
По данным Национального антитеррористического комитета, в 3:05 мост атаковали два украинских надводных беспилотника, повреждения получила автомобильная часть сооружения
Возбуждено уголовное дело о теракте
В теракте погибла супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила закрытую черепно-мозговую травму. Девочку доставили в больницу в Темрюке. По данным властей Краснодарского края, она в сознании и дышит самостоятельно
После взрыва было остановлено любое движение по мосту, к 9 утра железнодорожное сообщение возобновилось
На фото: пост ГИБДД на въезде к Крымскому мосту со стороны трассы «Таврида»
Движение пассажирских автобусов по мосту остановлено до распоряжения Минтранса. Легковые автомобили также не пропускают. По данным ведомства, повреждено дорожное полотно, а сами конструкции пролетов «находятся на своих опорах»
Власти Ростовской области решили перенаправить автомобильный трафик в Крым и обратно через новые регионы. Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой народной республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
На территории новых регионов действует военное положение. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что проезд по территории республики будет круглосуточным, комендантский час временно не действует. Меры безопасности в регионе усилили. В Запорожской области автомобилистам напомнили о комендантском часе с 22:30 до 5:00
На фото: автомобили на территории накопительной площадки Керченской переправы.
После ЧП движение паромов также было остановлено. Керченская переправа возобновила работу около 10 утра
На фото: очередь на переправу со стороны Краснодарского края утром 17 июля