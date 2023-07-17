Последствия теракта на Крымском мосту. Фоторепортаж

Власти Ростовской области решили перенаправить автомобильный трафик в Крым и обратно через новые регионы. Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой народной республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.

На территории новых регионов действует военное положение. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что проезд по территории республики будет круглосуточным, комендантский час временно не действует. Меры безопасности в регионе усилили. В Запорожской области автомобилистам напомнили о комендантском часе с 22:30 до 5:00