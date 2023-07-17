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Последствия теракта на Крымском мосту. Фоторепортаж

Кадры последствий теракта на Крымском мосту

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. Повреждения получила автомобильная часть моста, движение по ней остановлено. Погибли два человека, пострадал ребенок. СК возбудил дело о теракте. Последствия атаки — в фоторепортаже РБК.
В 4:21 утра о &laquo;чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста&raquo; сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по мосту было остановлено
Фото: Сrimea24tv / Reuters

В 4:21 утра о «чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры Крымского моста» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по мосту было остановлено

По данным Национального антитеррористического комитета, в 3:05 мост атаковали два украинских надводных беспилотника, повреждения получила автомобильная часть сооружения
Фото: СК России

По данным Национального антитеррористического комитета, в 3:05 мост атаковали два украинских надводных беспилотника, повреждения получила автомобильная часть сооружения

Возбуждено уголовное дело о теракте
Фото: СК России

Возбуждено уголовное дело о теракте

В теракте погибла супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила закрытую черепно-мозговую травму. Девочку доставили в больницу в Темрюке. По данным властей Краснодарского края, она в сознании и дышит самостоятельно
Фото: СК России

В теракте погибла супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила закрытую черепно-мозговую травму. Девочку доставили в больницу в Темрюке. По данным властей Краснодарского края, она в сознании и дышит самостоятельно

После взрыва было остановлено любое движение по мосту, к 9 утра железнодорожное сообщение возобновилось
Фото: Reuters

После взрыва было остановлено любое движение по мосту, к 9 утра железнодорожное сообщение возобновилось

На фото: пост ГИБДД на въезде к Крымскому мосту со стороны трассы &laquo;Таврида&raquo;
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На фото: пост ГИБДД на въезде к Крымскому мосту со стороны трассы «Таврида»

Движение пассажирских автобусов по мосту остановлено до распоряжения Минтранса. Легковые автомобили также не пропускают. По данным ведомства, повреждено дорожное полотно, а сами конструкции пролетов &laquo;находятся на своих опорах&raquo;
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Движение пассажирских автобусов по мосту остановлено до распоряжения Минтранса. Легковые автомобили также не пропускают. По данным ведомства, повреждено дорожное полотно, а сами конструкции пролетов «находятся на своих опорах»

Власти Ростовской области решили перенаправить автомобильный трафик в Крым и обратно через новые регионы. Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой народной республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути&nbsp;&mdash; семь часов. На территории новых регионов действует военное положение. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что проезд по территории республики будет круглосуточным, комендантский час временно не действует. Меры безопасности в регионе усилили. В Запорожской области автомобилистам напомнили о комендантском часе с 22:30 до 5:00
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Власти Ростовской области решили перенаправить автомобильный трафик в Крым и обратно через новые регионы. Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой народной республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.

На территории новых регионов действует военное положение. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что проезд по территории республики будет круглосуточным, комендантский час временно не действует. Меры безопасности в регионе усилили. В Запорожской области автомобилистам напомнили о комендантском часе с 22:30 до 5:00

На фото: автомобили на территории накопительной площадки Керченской переправы. После ЧП движение паромов также было остановлено. Керченская переправа возобновила работу около 10 утра
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На фото: автомобили на территории накопительной площадки Керченской переправы.

После ЧП движение паромов также было остановлено. Керченская переправа возобновила работу около 10 утра

На фото: очередь на переправу со стороны Краснодарского края утром 17 июля
Фото: очевидец Алексей для РБК

На фото: очередь на переправу со стороны Краснодарского края утром 17 июля

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
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