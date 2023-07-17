Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрывов на Крымском мосту

СК возбудил дело о теракте после взрывов на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После взрывов на Крымском мосту возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. По этой статье грозит наказание до двадцати лет лишения свободы.

«По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за теракта погибли двое гражданских — мужчина и женщина, которые ехали по мосту на легковом автомобиле. Их дочь получила ранения.

Крымский мост атаковали два надводных беспилотника, сообщили также в Национальном антитеррористическом комитете. Атака была совершена ночью в 3:05. Взрывом была повреждена автомобильная часть моста. Железнодорожная часть повреждений не получила.