CNN описал стратегию контрнаступления Украины

Запорожье рассматривается как главная цель Украины, но наступление там является сложной задачей, отмечает СNN. Киев вряд ли достигнет молниеносных результатов, считают опрошенные The Washington Post эксперты

Фото: Reuters

Контрнаступление Украины пока не достигло той динамики, которую ожидали «некоторые чрезмерно оптимистичные наблюдатели», и действия ВСУ большие похожи на «прелюдию» к чему-то более масштабному, говорится в аналитическом материале CNN.

Журналист телеканала Тим Листер отмечает, что Запорожье рассматривается как главная цель для Украины, но многослойную оборону России оказалось пробить непросто. Видны признаки того, что Киев, помимо Запорожья, стремится действовать вокруг Бахмута, а также на других направлениях на востоке, считает он. Похоже, что украинские военные пытаются оттянуть российские подразделения в разные стороны, чтобы выявить слабые места обороны, отмечается в заметке.

8 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о попытке прорыва украинских сил в Запорожской области. К атаке, по его словам, ВСУ привлекли до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. На всех направлениях ВСУ были остановлены и отошли, заявлял министр. Об отражении атак в Запорожье Минобороны сообщало и позднее. Так, 18 июня были пресечены две попытки ВСУ продвинуться близ Левадного и Пятихаток, заявляли в группировке «Восток». Минобороны сообщало также об отбитых атаках украинской армии на донецком и южнодонецком направлениях. Штурмовые группировки ВСУ предпринимали попытки атак в нескольких районах у Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщали в группировке войск «Юг», отмечая, что они были отражены. Минобороны объявило о полном контроле над Артемовском 21 мая.





Украинцы имеют возможность выбирать районы для контрнаступления, а российским силам нужно защищать извилистую линию фронта протяженностью почти 1 тыс. км, пишет Листер. Он отмечает, что перед ВСУ, особенно на юге, стоит сложная задача: украинские военные должны вести лобовую атаку на хорошо подготовленные оборонительные позиции в условиях, когда им критически не хватает преимущества в воздухе. У России было несколько месяцев, чтобы укрепить оборону, и нет шансов, что ВСУ смогут организовать молниеносное наступление, говорится в статье.

Профессор, специалист по национальной безопасности Университета Нью-Хейвена Мэтью Шмид отмечает, что на данном этапе контрнаступления вопросов больше, чем ответов. По его оценке, Киев сейчас задействовал около четверти своих сил, и он задается вопросом, что делают остальные. Как полагает Листер, украинская сторона рассчитывает на то, что российское командование неправильно поймет некоторые сигналы, которые им подают ВСУ.

Высокопоставленный украинский офицер сказал CNN, что продвижение ВСУ затрудняют российские авиаудары и артиллерия, добавив, что Украине не хватает авиации. «Очень не хватает авиационной поддержки», — отметил он.

В таких условиях украинским подразделениям в Запорожье приходилось приспосабливаться, разбиваясь на более мелкие группы, которые труднее обнаружить, отмечает телеканал.

The Washington Post приходит к аналогичным выводам: спустя более чем через неделю после начала «широко разрекламированного» контрнаступления появились признаки того, что Украина вряд ли добьется молниеносных успехов, пишет издание. И хотя, по мнению экспертов, Киев еще полноценно не развернул свои силы, наступательные операции сложнее и несут больше потерь, чем оборонительные, отмечает издание.

«У них [российских военных] были месяцы, чтобы разработать оборонительный план, — считает военный эксперт из исследовательской компании RAND Дара Массикот. — Их контрбатарейная борьба улучшилась с точки зрения скорости, с которой они могут принимать решения и нацеливаться на украинцев».

Массикот также считает, что российскому командованию удалось повысить дух подразделений, в том числе воздушно-десантных войск. «Нигде я не вижу паники на российских линиях», — резюмировала она.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что контрнаступление Киева уже идет. Позже он указывал, что украинские войска столкнулись с очень серьезным сопротивлением.

Минобороны России с начала лета неоднократно сообщало о пресечении попыток украинской стороны наступать по нескольким направлениям, в том числе в Запорожье. 16 июня президент Владимир Путин оценивал потери Украины в ходе контрнаступления в 186 танков и 418 бронемашин различного класса. «Я уже не говорю про личный состав», — добавлял он.