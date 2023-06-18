Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Американец вытеснит Хачанова из топ-10 мирового рейтинга Спорт, 19:36
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 19:33
CNN описал стратегию контрнаступления Украины Политика, 19:33
Во Владикавказе ввели режим ЧС из-за затопления после ливня Общество, 19:29
Власти объяснили зеленое море у Балаклавы «неудавшейся провокацией» Общество, 19:25
Губернатор Старовойт сообщил о втором за сутки обстреле Глушково Политика, 19:20
Глава МИД Китая заявил о низшей точке в отношениях с США Политика, 19:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В кипрском клубе рассказали об усилиях по сохранению Кокорина в составе Спорт, 19:12
Во Франции сообщили о переговорах ПСЖ с бывшим тренером сборной Испании Спорт, 18:52
Reuters узнал о возможном разрыве научного соглашения США с Китаем Политика, 18:42
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 18:37
В Москве загорелось здание на Миусской площади Общество, 18:34
Российская теннисистка защитила титул чемпионки турнира в Нидерландах Спорт, 18:28
В Курской области под обстрел попал сахарный завод Политика, 18:11
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN описал стратегию контрнаступления Украины

CNN: Украина потеряла шансы на молниеносное контрнаступление
Запорожье рассматривается как главная цель Украины, но наступление там является сложной задачей, отмечает СNN. Киев вряд ли достигнет молниеносных результатов, считают опрошенные The Washington Post эксперты
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Контрнаступление Украины пока не достигло той динамики, которую ожидали «некоторые чрезмерно оптимистичные наблюдатели», и действия ВСУ большие похожи на «прелюдию» к чему-то более масштабному, говорится в аналитическом материале CNN.

Журналист телеканала Тим Листер отмечает, что Запорожье рассматривается как главная цель для Украины, но многослойную оборону России оказалось пробить непросто. Видны признаки того, что Киев, помимо Запорожья, стремится действовать вокруг Бахмута, а также на других направлениях на востоке, считает он. Похоже, что украинские военные пытаются оттянуть российские подразделения в разные стороны, чтобы выявить слабые места обороны, отмечается в заметке.

8 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о попытке прорыва украинских сил в Запорожской области. К атаке, по его словам, ВСУ привлекли до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. На всех направлениях ВСУ были остановлены и отошли, заявлял министр. Об отражении атак в Запорожье Минобороны сообщало и позднее. Так, 18 июня были пресечены две попытки ВСУ продвинуться близ Левадного и Пятихаток, заявляли в группировке «Восток». Минобороны сообщало также об отбитых атаках украинской армии на донецком и южнодонецком направлениях.

Штурмовые группировки ВСУ предпринимали попытки атак в нескольких районах у Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщали в группировке войск «Юг», отмечая, что они были отражены. Минобороны объявило о полном контроле над Артемовском 21 мая.


Украинцы имеют возможность выбирать районы для контрнаступления, а российским силам нужно защищать извилистую линию фронта протяженностью почти 1 тыс. км, пишет Листер. Он отмечает, что перед ВСУ, особенно на юге, стоит сложная задача: украинские военные должны вести лобовую атаку на хорошо подготовленные оборонительные позиции в условиях, когда им критически не хватает преимущества в воздухе. У России было несколько месяцев, чтобы укрепить оборону, и нет шансов, что ВСУ смогут организовать молниеносное наступление, говорится в статье.

Профессор, специалист по национальной безопасности Университета Нью-Хейвена Мэтью Шмид отмечает, что на данном этапе контрнаступления вопросов больше, чем ответов. По его оценке, Киев сейчас задействовал около четверти своих сил, и он задается вопросом, что делают остальные. Как полагает Листер, украинская сторона рассчитывает на то, что российское командование неправильно поймет некоторые сигналы, которые им подают ВСУ.

Высокопоставленный украинский офицер сказал CNN, что продвижение ВСУ затрудняют российские авиаудары и артиллерия, добавив, что Украине не хватает авиации. «Очень не хватает авиационной поддержки», — отметил он.

Читайте на РБК Pro
Как и зачем реанимируют pos-кредитование
15 лет трезвости: какие привычки помогли Эминему победить зависимость
Бизнес платит дважды: что происходит с природоохранными платежами
Полнота после 30 лет: шесть мифов об ожирении

В таких условиях украинским подразделениям в Запорожье приходилось приспосабливаться, разбиваясь на более мелкие группы, которые труднее обнаружить, отмечает телеканал.

The Washington Post приходит к аналогичным выводам: спустя более чем через неделю после начала «широко разрекламированного» контрнаступления появились признаки того, что Украина вряд ли добьется молниеносных успехов, пишет издание. И хотя, по мнению экспертов, Киев еще полноценно не развернул свои силы, наступательные операции сложнее и несут больше потерь, чем оборонительные, отмечает издание.

«У них [российских военных] были месяцы, чтобы разработать оборонительный план, — считает военный эксперт из исследовательской компании RAND Дара Массикот. — Их контрбатарейная борьба улучшилась с точки зрения скорости, с которой они могут принимать решения и нацеливаться на украинцев».

Массикот также считает, что российскому командованию удалось повысить дух подразделений, в том числе воздушно-десантных войск. «Нигде я не вижу паники на российских линиях», — резюмировала она.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что контрнаступление Киева уже идет. Позже он указывал, что украинские войска столкнулись с очень серьезным сопротивлением.

Минобороны России с начала лета неоднократно сообщало о пресечении попыток украинской стороны наступать по нескольким направлениям, в том числе в Запорожье. 16 июня президент Владимир Путин оценивал потери Украины в ходе контрнаступления в 186 танков и 418 бронемашин различного класса. «Я уже не говорю про личный состав», — добавлял он.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине контрнаступление Запорожье
Материалы по теме
Рогов заявил об оперативном контроле ВСУ над селом в Запорожской области
Политика
Столтенберг исключил заморозку конфликта на Украине
Политика
Путин: мои еврейские друзья назвали Зеленского позором еврейского народа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter