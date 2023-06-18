Представитель группировки «Восток»: российские военные отразили две атаки ВСУ в Запорожье

В Минобороны сообщили об отражении двух атак ВСУ в Запорожье

Первая атака ВСУ была предпринята близ Левадного, а вторая — у Пятихаток. Обе были отбиты, сказал представитель группировки войск «Восток»

Российские военные отразили две атаки Вооруженных сил Украины близ Левадного и Пятихаток на запорожском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова.

«На запорожском направлении сорвана атака противника, наступавшего силами до роты при поддержке танков в районе Левадного», — сказал он.

Потери ВСУ составили два танка, две боевые бронированные машины и «до 70% наступавшей живой силы», утверждает Чехов.

Кроме того, отбита атака на Пятихатки. «Уничтожены более десятка танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ», — добавил начальник пресс-центра «Востока».

Накануне член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что за время дождей украинские войска перегруппировались и подтянули бронетехнику для удара по селам Пятихатки и Жеребянки в Васильевском районе.

Он также сообщил об усилении боев на ореховском направлении, они, по его словам, идут с применением большого количества бронетехники при поддержке артиллерии и брошенных в атаку военных.

Утром 16 июня украинским военным удалось «зайти на западные окраины» Пятихаток и занять несколько домовладений, утверждал Рогов. Однако в ходе боев

в течение более чем суток российские военные выбили их из села. ВСУ понесли большие потери, говорил представитель запорожской администрации.