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Путин предупредил ВСУ, что на западной технике «долго не навоюешь»

Путин предупредил ВСУ, что на западной технике «долго не навоюешь»
Путин рассказал о потерях ВСУ во время контрнаступления и заверил, что шансов у украинской армии нет ни на одном участке
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Артем Кореняко / РБК)

Владимир Путин в ходе ПМЭФа заявил, что каждый день растет число потерянной украинской армией техники. По его словам, на сегодняшний день в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 186 танков и 418 бронемашин различного класса. «Я уже не говорю про личный состав», — добавил он.

«Что касается демилитаризации. Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, что они используют, — это извне привезено. Но так долго не навоюешь», — сказал он.

По словам Путина, в России «оборонная промышленность раскручивается изо дня в день». «Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции за последний год, и идет дальнейший рост. Некоторые предприятия работают днем и ночью. И это говорит о том, что запас прочности у нас очень большой», — сказал президент.

Касательно украинского контрнаступления Путин отметил, что «где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается». «Вопрос в том, что они используют стратегические резервы, но ни на одном из участков не добились своей цели», — сказал он.

Потери украинской армии Путин оценил больше чем десять к одному по сравнению с российской армией.

«Прямо сейчас предпринимается очередная попытка на времевском направлении, по нескольким участкам при поддержке пяти танков противник пытается атаковать, на запорожском — при поддержке двух танков. К первому краю подошли, потеряли несколько танков. Шансов у ВСУ нет. Так же как и на других направлениях», — рассказал Путин.

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В последней на сегодняшний день сводке Минобороны России сообщило, что подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на южнодонецком и донецком направлениях. Речь шла об отражении атак на времевском участке, в районах населенных пунктов Ровнополь, Урожайное, Первомайское, Петровское и Старомихайловка.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Путин ПМЭФ Военная операция на Украине контрнаступление
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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