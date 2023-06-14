Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 90,39 (+1,38) Инвестиции, 13 июн, 20:42 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 83,64 (+1) Инвестиции, 13 июн, 20:32
В Братске произошло массовое отравление шаурмой Общество, 07:36
В Минобороны заявили о провале продвижения ВСУ на запорожском направлении Политика, 07:20
Стало дешевле. Дилеры изменили цены на машины по параллельному импорту Авто, 07:15
Абрамченко допустила разрешение на полеты агродронов на высоте до 150 м Общество, 07:07
«Новые российские»: главные вопросы владельцам ушедших западных брендов Бизнес, 07:00
Киев пригласил президента Бразилии на саммит по «формуле мира» Зеленского Политика, 06:59
Суд в США заблокировал покупку Microsoft разработчика Call of Duty Политика, 06:39
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Мошенники начали рассылать россиянам «удостоверения сотрудников банка» Финансы, 06:36
Кто из россиян завоевывал Кубок Стэнли Спорт, 06:30
Один человек погиб в результате стрельбы на военном полигоне в Японии Политика, 06:15
В России разработали ракету-планер для поражения подводных целей Технологии и медиа, 06:04
Греф не увидел ошибки в прежней интеграции с Западом Экономика, 06:00
Клуб НХЛ с российским акционером впервые в истории завоевал Кубок Стэнли Спорт, 05:59
Капитализация Nvidia вновь превысила $1 трлн Бизнес, 05:55
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны заявили о провале продвижения ВСУ на запорожском направлении

Минобороны: все попытки продвижения ВСУ на запорожском направлении терпят поражение

Российские войска отражают все попытки Вооруженных сил Украины продвинуться на запорожском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве заявили, что ВСУ несут «огромные потери» на данном направлении.

Украинская армия перешла к наступательным действиям на нескольких направлениях 4 июня, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ несут большие потери, из которых почти 50% — безвозвратные.

В ночь на 14 июня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ снизили наступательную активность на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта из-за проливных и затяжных дождей. Часть боев на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам «по позициям первой, второй и третьей линии нашей обороны», утверждает он.

В Минобороны заявили о провале продвижения ВСУ на запорожском направлении
В Минобороны заявили о провале продвижения ВСУ на запорожском направлении

Теги
Минобороны ВСУ контрнаступление Запорожская область
Материалы по теме
Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении близкими к катастрофическим
Политика
США увидели шанс для переговоров после наступления Украины
Политика
Макрон оценил продолжительность наступления Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter