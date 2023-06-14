Минобороны: все попытки продвижения ВСУ на запорожском направлении терпят поражение

В Минобороны заявили о провале продвижения ВСУ на запорожском направлении

Российские войска отражают все попытки Вооруженных сил Украины продвинуться на запорожском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве заявили, что ВСУ несут «огромные потери» на данном направлении.

Украинская армия перешла к наступательным действиям на нескольких направлениях 4 июня, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ несут большие потери, из которых почти 50% — безвозвратные.

В ночь на 14 июня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ снизили наступательную активность на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта из-за проливных и затяжных дождей. Часть боев на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам «по позициям первой, второй и третьей линии нашей обороны», утверждает он.