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Группировка «Юг» отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска

Минобороны: группировка «Юг» отбила атаки штурмовых групп ВСУ в пяти районах у Артемовска

Подразделения группировки российских войск «Юг» отразили атаки штурмовых групп ВСУ в пяти районах у Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Подразделениями «Южной» группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов — Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Берховка и Ягодное», — рассказал он.

Кроме того, авиация группировки нанесла удары по опорным пунктам и скоплениям техники ВСУ на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки, а также минометы противника на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.

Артемовск находится под контролем российской армии с 21 мая. Город был взят «в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации». Затем частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» объявила о выводе своих сил из города и передаче позиций военным, к началу июня этот процесс был почти завершен.

Минобороны и врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно сообщали о попытках украинских сил наступать в районе Артемовска. 16 июня Пушилин рассказал, что ситуация на левом и правом флангах от города «напряженная», но стабилизируется и контролируется российской армией.

Группировка «Юг» отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска
Группировка «Юг» отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска

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Теги
Минобороны ВСУ Артёмовск (Бахмут)
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