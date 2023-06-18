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Путин назвал вероятное местонахождение главкома ВСУ Залужного

Путин: главнокомандующий ВСУ Залужный может находиться за границей
По мнению президента, Залужный мог покинуть Украину. Ранее военкоры сообщали о том, что главком ВСУ ранен, но Минобороны Украины опровергало это, а Зеленский в июне сообщал о встрече с Залужным
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: ABACAPRESS.COM / Reuters)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за пределами Украины. Это предположил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами, сообщает журналист Павел Зарубин, опубликовавший фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин».

«Мне кажется, что я знаю. Но вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — сказал президент.

В мае российские телеграм-каналы сообщили, что Залужный ранен. Военкор Андрей Руденко, который также был на встрече с Путиным, со ссылкой на источник в руководстве ВСУ писал тогда, что генерала тяжело ранили 8 мая в одном из пунктов управления Восточной группировки в Днепропетровской области. Там же, по его словам, погибли многие другие высокопоставленные украинские военные.

Минобороны Украины опровергало эту информацию. 21 мая замминистра Анна Маляр заявила об «информационной волне о якобы исчезновении Залужного» и сказал, что он «на месте» и «делает свою работу».

30 мая Залужного объявили в розыск в России. Следственный комитет расследует дело против него и других украинских военачальников по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

6 июня президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, связанное с разрушением плотины на Каховской ГЭС, и опубликовал фотографию, на которой видно Залужного, присутствующего на встрече. 10 июня Зеленский, говоря об идущем контрнаступлении ВСУ, заявил, что ежедневно общается с военачальниками, в том числе и с Залужным.

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