Зеленский заявил об идущем контрнаступлении ВСУ

Владимир Зеленский не стал уточнять, на какой стадии находится контрнаступление ВСУ, но отметил, что украинские военные позитивно настроены. Владимир Путин накануне заявил, что Киев не добился успеха

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление против российских войск, сообщил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трюдо 10 июня приехал в Киев и объявил о выделении Украине военной помощи на $375 млн.

Накануне о начале контрнаступления ВСУ сообщил президент России Владимир Путин, сказав при этом, что «ни на одном из участков противник успеха не имел». Зеленский в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Путина посоветовал доверять украинским военным. Он отказался уточнить, на какой стадии находится контрнаступление, но добавил, что военные настроены позитивно.

Зеленский сказал также, что ежедневно поддерживает контакты с военачальниками, в том числе с главкомом ВСУ Валерием Залужным и командующим сухопутными войсками Александром Сырским.

Минобороны России с 5 июня сообщает о пресечении попыток наступления Вооруженных сил Украины на разных направлениях, в том числе возле Артемовска (Бахмута), который с мая находится под российским контролем. О попытке масштабного прорыва украинских войск и активных боях говорят и власти Запорожской области. Российские власти заявляют также, что ВСУ несут большие потери личного состава и техники. Минобороны дважды отчитывалось об уничтожении переданных Украине танков Leopard.

В Минобороны Украины подтверждали 5 июня, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям».