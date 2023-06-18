WSJ рассказала, как Россия уничтожила бронетанковые колонны ВСУ

Россия воспользовалась превосходством в воздухе и нанесла удар про бронетанковым колоннам ВСУ, уничтожив в том числе часть поставленного Западом вооружения, пишет WSJ

Фото: Минобороны России

Для отражения попыток контрнаступления украинской армии российские войска использовали преимущество в воздушной силе, сдерживая атаки на востоке и юге, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Россия воспользовалась преимуществом своей превосходящей военно-воздушной мощи и ограниченной противовоздушной обороной Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины», — говорится в статье.

Как пишет газета, на данный момент украинские силы снизили активность наступательных действий, поскольку «командиры подводят итоги последних двух недель и анализируют способы прорваться через российские позиции, не понеся огромных потерь».

Британское Минобороны также придерживается мнения о превосходстве российских сил в воздухе. «В постоянной борьбе между авиационными мерами и контрмерами, вероятно, Россия получила временное преимущество на юге Украины», — говорится в публикации ведомства в Twitter.

По его данным, неподалеку от линии соприкосновения на юге Россия усилила свой военно-воздушный флот, направив туда дополнительно вертолеты.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 16 июня заявляла в Telegram, что украинские войска продолжают «проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех». По ее словам, это происходит в условиях авиационного и артиллерийского превосходства противника.

О том, что Россия имеет превосходство в воздухе, еще в начале военной операции заявляло российское Минобороны. В начале июня, говоря о готовности украинской армии к контрнаступлению, президент Украины Владимир Зеленский признал это и сказал, что отсутствие защиты от российской авиации означает, что «большое количество солдат погибнет» в ходе контрнаступления. Он подчеркивал, что Киев срочно нуждается в большом количестве систем ПВО Patriot и дополнительных объемах вооружений.

Российское Минобороны с начала июня отчитывается об отражении попыток украинских войск атаковать на нескольких направлениях. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что украинское контрнаступление уже началось, однако ни на одном участке фронта ВСУ не достигли поставленных целей.

Западные СМИ писали, что контрнаступление сопровождается большими потерями для украинской армии. Зеленский признавал, что ВСУ столкнулись с «серьезным сопротивлением».