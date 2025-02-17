С чем Россия и США подошли к переговорам в Саудовской Аравии

Во вторник в Эр-Рияде встретятся высокопоставленные делегации России и США. Речь пойдет не только об Украине, но и о двусторонних отношениях в целом. Киев заявил, что итоги встречи не признает. Подробнее — в материале РБК

Марко Рубио во время визита в Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 17 февраля 2025 года (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоятся переговоры между Россией и США. Они пройдут менее чем через неделю после того, как президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп впервые официально поговорили по телефону. Российскую сторону будут представлять помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров; также в делегацию может войти глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. С американской стороны в Эр-Рияд направятся госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с Россией Стив Уиткофф.

Как готовились к переговорам в Саудовской Аравии

Встречу в Саудовской Аравии Трамп анонсировал на следующий день после того, как поговорил с Путиным (а затем и с президентом Украины Владимиром Зеленским). По его словам, между сторонами планировались следующие контакты должностных лиц высокого ранга: 14 февраля — в Мюнхене, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, на следующей неделе — в Эр-Рияде. По словам Трампа, на консультации также пригласили Украину.

Официальных подтверждений того, что контакты России и США имели место в Мюнхене, не было. Переговоры в Эр-Рияде подтвердили и Москва, и Вашингтон. 17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов». Саудовскую Аравию для этого выбрали потому, пояснил он, что она «в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону». До этого Песков говорил, что «определенно есть потребность в достаточно оперативном проведении» российско-американского саммита. По данным Bloomberg, Трамп и Путин могут встретиться в Саудовской Аравии в течение февраля.

Свои ожидания от консультаций 17 февраля описал Сергей Лавров. «Мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, прежде всего хотим их послушать, — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сербии Марко Джуричем в Москве. — Президенты Путин и Трамп, когда они общались по телефону, договорились о необходимости оставить позади абсолютно ненормальный период в отношениях двух великих держав, когда они, по сути дела, не общались, кроме как по отдельным техническим и гуманитарным вопросам». О встрече делегации доложат президентам, продолжил российский министр, и исходя из этого будет решено, как действовать дальше. По словам Ушакова, переговоры будут двусторонними.

Марко Рубио накануне сообщил, что цель США на переговорах — прояснить, насколько серьезны намерения Москвы по урегулированию на Украине. «Думаю, президент Трамп очень быстро поймет, действительно ли это так или это попытка выиграть время. Но я не хочу загадывать наперед <…>, — сказал он в интервью CBS 16 февраля. — В конечном счете один телефонный звонок не приведет к миру. Один телефонный звонок не решит проблему такой сложной войны, как эта».

Готовность принять саммит России и США и содействовать урегулированию на Украине МИД Саудовской Аравии выразил 14 февраля. Ведомство отметило, что за последние три года Эр-Рияд уже провел несколько встреч по этому вопросу — в их числе совещание советников по нацбезопасности и представителей МИД свыше 40 стран, которое состоялось в августе 2023 года в Джидде (Россию на него не приглашали). Саудовская Аравия вместе с ОАЭ также была посредником при обмене военнопленными между Москвой и Киевом, участвовала в первом этапе обмена заключенными между Россией и Западом в августе 2024 года и, по данным Reuters, работала над сделкой по освобождению американца Марка Фогеля, состоявшемуся 11 февраля 2025-го.

О планах посетить королевство заявлял и Зеленский — 14 февраля он анонсировал визиты в ОАЭ, Турцию и Саудовскую Аравию. Правда, контактов с российскими и американскими представителями у украинского лидера в планах нет. «Я не буду встречаться с русскими, но не буду встречаться и с американцами», — сообщил он, уточнив, что главная цель его турне — обсудить обмен пленными между Киевом и Москвой. В день встречи Лаврова и Рубио Зеленский будет на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко, сообщая о грядущей поездке в Эр-Рияд, обозначила, что она готовится «к подписанию важных экономических соглашений со странами региона», направленных на привлечение инвестиций из ближневосточных государств.

Трамп утверждал, что Зеленский в нынешние консультации «будет вовлечен», однако сам президент Украины сообщил, что про эти переговоры Киев «ничего не знал». «Украина расценивает какие-либо переговоры про Украину без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо договоренности про нас без нас. И мы не будем признавать такие договоренности», — заявил Зеленский 17 февраля на пресс-конференции в Абу-Даби (цитата по «Укринформ»).

Как урегулирование видят Россия, США и Украина

Российские представители дали понять, что в Эр-Рияде речь пойдет об отношениях Москвы и Вашингтона в целом. «Президенты договорились, что нужно диалог возобновлять по всем вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии России и Соединенных Штатов, — сказал 17 февраля Лавров. — Упоминалось и украинское урегулирование, упоминалась и ситуация на Ближнем Востоке, ряд других регионов мира, которые сейчас находятся в не очень спокойном состоянии». В Москве неоднократно заявляли, что Запад должен отказаться от идеи нанести России «стратегическое поражение» и что завершить конфликт на Украине можно, только устранив его первопричины. По словам Лаврова, их две: «создание угроз безопасности России через расширение НАТО на Восток» и «курс киевского режима <…> на истребление всего русского — языка, культуры, СМИ и канонического православия».

Российские условия урегулирования Путин обозначил в июне 2024 года на встрече с руководством российского внешнеполитического ведомства. Они сводятся к следующему: Киев должен вывести свои войска «со всей территории» Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые Россия присоединила в 2022 году; Украина должна «официально уведомить» об отказе от планов вступить в НАТО (после этого, по словам Путина, Россия будет готова «незамедлительно» прекратить огонь и начать диалог). Кроме того, как заявил накануне встречи в Эр-Рияде постпред России при ООН Василий Небензя, Украина должна быть демилитаризованным нейтральным государством, а выполнять договоренности по урегулированию должны те люди, которые придут к власти по итогам украинских выборов.

Позицию США по украинскому урегулированию 12 февраля обозначил глава Пентагона Пит Хегсет. На встрече формата «Рамштайн» в Брюсселе он заявил, что членство Украины в НАТО и возврат к границам 2014 года «нереалистичны», а гарантировать безопасность республики должны европейцы — с окончанием конфликта они должны направить в республику миротворческую миссию, которая не будет подпадать под статью 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне альянса и в которой американских военных не будет.

Вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal (WSJ) не исключил военного давления на Москву. Оно не означает отправки на Украину американских военных. Трамп допускал, что США будут продавать оружие Европе, с тем чтобы она передавала его Киеву; так Украина сохранит доступ к американским вооружениям даже в случае, если Вашингтон официально прекратит ее военную поддержку. Кроме того, Хегсет допустил, что из-за «неопределенности границ Украины» США увеличат свой воинский контингент в Польше.

По данным Bloomberg, администрация Трампа планирует достичь прекращения огня на Украине к Пасхе. Часть источников агентства считают, что темп переговоров в Саудовской Аравии «амбициозен и потенциально нереалистичен»; однако достичь урегулирования к концу 2025 года вполне реально, сказал один из собеседников агентства.

Украинские условия урегулирования излагались Зеленским в «формуле мира» 2022 года и в «плане победы» в 2024-м. Наряду с общими пунктами об энергетической, радиационной и продовольственной безопасности он обозначил «безусловное приглашение» Киева в НАТО после завершения конфликта. Параллельно в публичных выступлениях и интервью президент Украины допускал иные варианты урегулирования — например, если Украину не примут в НАТО, то стране понадобится армия в 1,5 млн человек и современное оружие; также он предлагал обменять подконтрольные Москве территории на удерживаемые украинскими войсками районы в Курской области. Россия к настоящему моменту отвергла все инициативы Зеленского.

Кто будет участвовать в переговорах

По словам Марко Рубио, страны Европы и Украина в контакты будут вовлечены, когда они начнутся. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции заявил, что физически европейские страны за переговорным столом присутствовать не будут, но их интересы учтут. «Чего мы не хотим делать, так это вступать в дискуссию с большой группой людей», — сказал он. По словам Келлога, сейчас США придерживаются «двустороннего подхода», который предполагает отдельные контакты с Россией, Украиной и союзниками, — за украинское и европейское направление отвечает он, а за российское — Стив Уиткофф (при этом, по словам Ушакова, «американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами»). «Мы делаем это для скорости, потому что вопрос в том, когда это закончится. Я живу в режиме Трампа — он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано», — пояснил Келлог.

Страны Евросоюза уверены, что они должны быть за столом переговоров. Сразу после разговора Путина и Трампа группа «Веймар+» (Великобритания, Германия, Испания, Польша, Франция, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас) заявила, что продолжит поддерживать Украину, чтобы поставить ее «в позицию силы». «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности. Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для прочной трансатлантической безопасности», — подчеркнули входящие в группу страны.

После того как Келлог участие Европы в контактах исключил, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейских союзников «не жаловаться», а выдвигать конкретные предложения и идеи. Свое видение урегулирования изложил в Мюнхене президент Финляндии Александр Стубб. Он предложил прежде всего укрепить позиции Украины, усилив ее поддержку и введя более жесткие санкции против России, затем обеспечить режим прекращения огня и соответствующие меры безопасности (линию прекращения огня при это должна контролировать либо ООН, либо ОБСЕ), а также «меры по укреплению доверия», включая обмен пленными; затем должны последовать мирные переговоры.

Москва тем временем участие европейских стран в переговорах поставила под вопрос. Лавров 17 февраля заявил, что желание Европы участвовать в переговорах «было неоднократно удовлетворено». «Философия-то у европейцев никуда не делась. Поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом, — сказал министр. — Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами <...> будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать».