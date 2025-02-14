Шеф Пентагона допустил увеличение контингента США в Польше
США могут нарастить свой контингент в Польше, поскольку границы Украины остаются неопределенными, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет на совместной пресс-конференции с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышом. Трансляция велась на странице министра обороны США в X.
Он отметил, что придерживается озвученной ранее позиции о том, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, нереалистично, но допустил возврат к границам 2022 года.
«Как будут выглядеть эти границы (Украины. — РБК), <...> я думаю, будет частью дискуссии между нашим президентом [Дональдом Трампом], [Владимиром] Зеленским, [президентом России Владимиром] Путиным, <...> и, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях», — сказал Хегсет.
Глава Пентагона подчеркнул, что возможность увеличения численности военных США в Польше — его личная позиция. По его словам, на данный момент в стране дислоцированы около 8 тыс. американских военных. Хегсет поблагодарил Варшаву за их поддержку и назвал Польшу «образцовым партнером», призвав остальные европейские страны следовать ее примеру в оборонной сфере.
При этом шеф Пентагона заявил, что, хотя военное присутствие США в Европе сейчас «значительное», нельзя ожидать, что оно «будет длиться вечно». Что касается отправки американских военных на Украину, Хегсет исключает такой сценарий.
В то же время в Германии считают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности может объявить о выводе американских войск из Европы. Об этом заявил глава организационного комитета мероприятия Кристоф Хойсген в интервью Deutschlandfunk, передает Bild.
«Я предполагаю, что сегодня американский вице-президент объявит о выводе большей части американских войск из Европы и о том, что Европа должна взять на себя эти задачи», — заявил Хойсген.
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц днем ранее также говорил, что речь Вэнса «будет конфронтационной», это будет «жесткое и прямое послание» в адрес Германии и Европы.
Хойсген в ответ на данные о том, что в Мюнхене возможны встречи с российской стороной по украинскому вопросу, заявил, что представители России не получали аккредитацию на конференцию и им не выдавали виз.
О том, что представители США, России и Украины проведут переговоры в Мюнхене 14 февраля, заявил Трамп. В Кремле это не подтвердили.
Хегсет до этого говорил, что пока у США нет планов вывода войск из Европы, отмечая, что Вашингтон переоценивает развертывание своих сил в мире. Эту переоценку США смогут завершить в частности после урегулирования конфликта на Украине, добавил он.
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