Кто поехал на переговоры в Саудовскую Аравию от России и США

Кто поехал на переговоры в Саудовскую Аравию от России и США. Инфографика

Делегации России и США 18 февраля встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить урегулирование на Украине. Кто войдет в состав переговорных групп — в инфографике РБК

От России в Саудовскую Аравию поедут глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. «Интерфакс» и Reuters писали, что на переговоры также отправится глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ушаков подтвердил, что в переговорах «по экономическим вопросам» может принять участие Дмитриев.

По данным Bloomberg, во встрече также примет участие директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Американскую делегацию будут представлять госсекретарь Марк Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Спецпосланник по Украине Кит Келлог не поедет на переговоры.

Киев не принимает участие в переговорах. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна не признает договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там.

США могут ожидать от России «территориальных уступок» и отказа от применения силы в будущем, отметил спецпосланник президента США по Украине. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина обозначила США «красные линии» своих интересов.