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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции 18 февраля
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Турецкий и украинский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский встретятся в Турции во вторник, 18 февраля, сообщил директор по коммуникациям главы турецкого государства Фахреттин Алтун в X.

В этот же день в Эр-Рияде помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров встретятся с делегацией США, сообщал ранее Кремль. Американскую сторону в Саудовской Аравии будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Встреча Эрдогана и Зеленского пройдет в президентском дворце в Анкаре.

«Будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства Турции и Украины, а также обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами. В ходе визита также состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных проблемах», — рассказал Алтун о содержании беседы.

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Политика
Владимир Зеленский

Переговоры США и России в Саудовской Аравии будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений» и «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов», сообщал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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