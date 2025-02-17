Лавров и Ушаков посетят Эр-Рияд для переговоров с США
Помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вылетят в Эр-Рияд, где 18 февраля встретятся с делегацией США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента [России Владимира] Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков», — сказал он.
По его словам, переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».
Песков отметил, что участники переговоров предоставят президенту полный доклад, в том числе при необходимости срочный. Место встречи было выбрано из соображений того, что оно «в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону», добавил он.
14 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных представителей Москвы, Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. Украинский лидер Владимир Зеленский подтверждал запланированный визит, но называл его целью обмен пленными. 16 февраля он сообщил о прибытии в ОАЭ. Тогда же в Минэкономики Украины рассказали о подготовке его визита в Саудовскую Аравию.
Bloomberg сообщали, что в Эр-Рияде также будут обсуждать детали предстоящей встречи Трампа и Путина в конце февраля. По словам собеседников агентства, ожидается, что переговоры возглавят советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Зеленский утверждал, что Украина не примет условия сделки, заключенной «за спиной». По его мнению, Киев должен определять участников переговорного процесса.
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