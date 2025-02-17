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Военная операция на Украине ,  
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Лавров и Ушаков посетят Эр-Рияд для переговоров с США

Сюжет
Военная операция на Украине
По поручению президента России в Эр-Рияд вылетают Ушаков и Лавров, 18 февраля они проведут переговоры с делегацией США, сообщил Песков. По его словам, темами встречи будут двусторонние отношения и конфликт на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press)

Помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вылетят в Эр-Рияд, где 18 февраля встретятся с делегацией США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента [России Владимира] Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков», — сказал он.

По его словам, переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

Песков отметил, что участники переговоров предоставят президенту полный доклад, в том числе при необходимости срочный. Место встречи было выбрано из соображений того, что оно «в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону», добавил он.

14 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных представителей Москвы, Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. Украинский лидер Владимир Зеленский подтверждал запланированный визит, но называл его целью обмен пленными. 16 февраля он сообщил о прибытии в ОАЭ. Тогда же в Минэкономики Украины рассказали о подготовке его визита в Саудовскую Аравию.

Украина не примет участия в переговорах в Саудовской Аравии
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Источники Bloomberg сообщали, что в Эр-Рияде также будут обсуждать детали предстоящей встречи Трампа и Путина в конце февраля. По словам собеседников агентства, ожидается, что переговоры возглавят советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Зеленский утверждал, что Украина не примет условия сделки, заключенной «за спиной». По его мнению, Киев должен определять участников переговорного процесса.

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Россия Саудовская Аравия Дмитрий Песков Сергей Лавров Юрий Ушаков США Владимир Путин Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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