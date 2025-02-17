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Военная операция на Украине ,  
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Ушаков описал настрой делегации России перед встречей с США в Эр-Рияде

Ушаков: настрой российской делегации перед переговорами в Эр-Рияде деловой
Сюжет
Военная операция на Украине
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На переговорах планируется обсуждать не только украинский вопрос, но также контакты на высшем уровне и нормализацию отношений. С российской стороны в них примут участие Ушаков и Лавров, и может присоединиться Дмитриев
Юрий Ушаков (слева) и Сергей Лавров
Юрий Ушаков (слева) и Сергей Лавров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Переговоры в Саудовской Аравии будут двусторонними, между Россией и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире «Первого канала», передает «РИА Новости». По его словам, у российской делегации деловой настрой.

Ушаков входит в состав делегации вместе с главой МИДа Сергеем Лавровым. Помощник президента добавил, что в переговорах «по экономическим вопросам» может принять участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Сейчас вопрос состоит в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», — отметил Ушаков.

Он добавил, что, помимо украинского вопроса, стороны обсудят нормализацию двусторонних отношений и контакты на высшем уровне.

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Американскую сторону на переговорах в Саудовской Аравии будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента страны по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс отметила, что цель на грядущих переговорах «для всех состоит в том, чтобы определить, можно ли двигаться дальше». Она пояснила, что, хотя Украина не будет присутствовать на встрече в Эр-Рияде, реальные мирные переговоры могут пройти только с участием Киева.

Несмотря на то что Украина не будет представлена на этих переговорах, президент страны Владимир Зеленский в ближайшие дни тоже отправится в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по Ближнему Востоку. Он указывал, что уточнит результаты контактов России и США у саудовской стороны.

Также, по его словам, Киев не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые в Эр-Рияде, поскольку «любые переговоры об Украине без Украины» безрезультатны.

NBC со ссылкой на источники сообщал, что США не пригласили Украину на переговоры в Саудовской Аравии, потому что Вашингтон планирует провести двусторонние встречи с Москвой и Киевом по отдельности, а затем организовать совместную встречу.

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дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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