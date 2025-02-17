Ушаков описал настрой делегации России перед встречей с США в Эр-Рияде
Переговоры в Саудовской Аравии будут двусторонними, между Россией и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире «Первого канала», передает «РИА Новости». По его словам, у российской делегации деловой настрой.
Ушаков входит в состав делегации вместе с главой МИДа Сергеем Лавровым. Помощник президента добавил, что в переговорах «по экономическим вопросам» может принять участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Сейчас вопрос состоит в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», — отметил Ушаков.
Он добавил, что, помимо украинского вопроса, стороны обсудят нормализацию двусторонних отношений и контакты на высшем уровне.
Американскую сторону на переговорах в Саудовской Аравии будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента страны по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф.
Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс отметила, что цель на грядущих переговорах «для всех состоит в том, чтобы определить, можно ли двигаться дальше». Она пояснила, что, хотя Украина не будет присутствовать на встрече в Эр-Рияде, реальные мирные переговоры могут пройти только с участием Киева.
Несмотря на то что Украина не будет представлена на этих переговорах, президент страны Владимир Зеленский в ближайшие дни тоже отправится в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по Ближнему Востоку. Он указывал, что уточнит результаты контактов России и США у саудовской стороны.
Также, по его словам, Киев не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые в Эр-Рияде, поскольку «любые переговоры об Украине без Украины» безрезультатны.
NBC со ссылкой на источники сообщал, что США не пригласили Украину на переговоры в Саудовской Аравии, потому что Вашингтон планирует провести двусторонние встречи с Москвой и Киевом по отдельности, а затем организовать совместную встречу.
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