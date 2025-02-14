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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал, что Украине надо вместо вступления в НАТО

Зеленский: если Украину не возьмут в НАТО, ей нужна армия в 1,5 млн человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО «нереалистично» в рамках мирной сделки. В этом случае Украине нужна армия в 1,5 млн человек, заявил Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Если Украину не будут брать в НАТО, тогда в стране должна быть армия численностью 1,5 млн человек. У них должно быть «современное оружие», заявил президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, «сегодняшняя Америка и президент Трамп не готовы говорить» о вступлении Украины в НАТО. Они «считают, что на Украине не может быть НАТО, потому что это эскалация с «русскими», добавил Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Зеленский добавил, что не видит, «что есть готовый план в США». «Мы готовы говорить обо всем. От контингента до гарантий безопасности. Мы готовы к любой конструкции», — сказал украинский президент.

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О том, что вступление Украины в НАТО в рамках мирной сделки является «нереалистичным», президент США Дональд Трамп заявил 13 февраля. Он согласился с мнением министра обороны Пита Хегсета. «Я согласен с этим. <...> Я не думаю, что это практично», — сказал Трамп.

Москва неоднократно указывала, что выступает против вступления Украины в НАТО. Также Россия настаивает на признании республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма в составе России.

12 февраля Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным Трамп заявил, что они договорились о начале переговоров. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Украина больше всего хочет мира, и поддержал призыв Трампа к действию, сказав: «Давайте сделаем это».

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политик, президент Украины
25 января 1978 года
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