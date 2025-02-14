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Военная операция на Украине ,  
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Песков не подтвердил встречу России, США и Украины в Мюнхене 14 февраля

Песков: на подготовку контактов США и России потребуются определенные дни
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле не подтвердили проведение 14 февраля переговоров по Украине в Мюнхене, анонсированных ранее президентом США Дональдом Трампом, и заявили, что еще не выбрали тех, кто будет представлять Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

Трамп заявил о том, что представители США, России и Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля проведут переговоры на тему урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. По словам американского лидера, «Россия будет там с нашими людьми, Украина также приглашена». О ком именно речь, он не уточнил.

«По теме украинского урегулирования у нас для вас нет новостей, пока нам нечего сообщить», — ответил Песков на вопросы, встретятся ли представители России и США на полях Мюнхенской конференции и кто будет представлять Москву.

Песков также напомнил о том, что по результатам телефонного разговора Трампа и российского президента Владимира Путина 12 февраля переговорщики «дали поручения своим помощникам установить контакты», а на это «потребуются определенные дни». О выборе тех, кто поедет на переговоры от России, Кремль примет решение и сообщит позже.

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Накануне Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами. «Они обменялись взаимными приглашениями, теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить Соединенные Штаты Америки», — напомнил Песков.

Они также условились провести встречу «где-то в третьей стране». «То есть эта встреча состоится, по замыслу президентов, раньше, чем, как говорят дипломаты, эвентуальный обмен визитами», — пояснил пресс-секретарь Путина. Ее сейчас согласовывают помощники глав государств.

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Дмитрий Песков Дональд Трамп Владимир Путин Мюнхен
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Дмитрий Песков

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