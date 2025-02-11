Зеленский заявил о планах обменяться территориями с Россией

Киев предложит Москве обменять занятые ВСУ территории в Курской области на утраченные Украиной земли, заявил Зеленский, добавив, что пока не определено, какие территории Киев попросит взамен. Москва отказывалась от такого обмена

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В ходе переговоров с Россией Украина предложит ей обмен территориями, отказавшись от удерживаемой украинскими войсками земли в Курской области, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал он.

Зеленский не уточнил, какие территории, подконтрольные Москве, Киев хочет потребовать взамен. «Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — отметил украинский президент.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя его слова, заявила «Известиям», что такие высказывания нужны, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ в Курской области.

6 августа 2024 года ВСУ начали операцию в Курской области. К 12 августа под контроль украинских сил перешли 28 населенных пунктов, сообщал на тот момент врио губернатора региона Алексей Смирнов. В январе Минобороны раскрыло, что ВСУ заняли 1268 кв. км территории региона (общая площадь Курской области — 29,9 тыс. кв. км). К середине января, по данным российского ведомства, вернуть удалось 801 кв. км (63,2%).

Всего Минобороны отчиталось об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области. В последние дни ведомство докладывало об отражении попыток контрнаступления ВСУ в регионе. Президент Владимир Путин обещал скорую «зачистку» региона от ВСУ.

Зеленский одной из целей операции в Курской области называл «создание буферной зоны». Также он говорил, что эти действия призваны усилить позицию Киева на будущих переговорах. В начале февраля украинский президент заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным при посредничестве США и ЕС.

Киев настаивал на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск со своей территории. Позднее Зеленский допускал возвращение утраченных территорий в будущем дипломатическим путем.

Москва заявляла об открытости для переговоров, подчеркивая, что от них отказывается Киев. При этом глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не ведет переговоров об обмене своих территорий. Среди условий Москвы для прекращения огня — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих территорий и Крыма за Россией и отказ Украины от вступления в НАТО.

Обе стороны выступали против заморозки конфликта.