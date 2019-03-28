Ишаев сдал помещение под офис «Роснефти» за 13,7 млн руб.

В материалах дела в отношении Виктора Ишаева упоминается компания «Бэйс», у которой «Роснефть» арендовала помещение по завышенным ценам. Одним из руководителей фирмы был зампред правительства Хабаровского края Владимир Хлапов

Виктор Ишаев (Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС)

В материалах уголовного дела, которое было возбуждено в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, фигурирует ООО «Бэйс», зарегистрированное в Хабаровском крае, рассказал РБК источник, близкий к СКР. «Ишаев является бенефициаром коммерческой компании «Бэйс», от лица которой был заключен договор с «Роснефтью» на аренду офиса представительства компании в Хабаровском крае», — отметил он. Информация об этом договоре подтверждается данными сайта Госзакупки и данными реестра юридических лиц.

В сообщении Следственного комитета России говорится, что Ишаев обеспечил «заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией».

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В 2015 году между компанией ООО «Бэйс» и компанией ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» был заключен договор аренды офиса ​представительства компании на сумму 13,7 млн руб. в год, об этом говорится в базе данных СПАРК. Таким образом, стоимость квадратного метра составила чуть менее 50 000 руб. в год. Это примерно в три раза выше средней стоимости аренды офисной недвижимости в Хабаровске и сопоставимо с ценой офисов класса А в центре Москвы.​