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Дело против Ишаевых ,  
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Ишаев сдал помещение под офис «Роснефти» за 13,7 млн руб.
В материалах дела в отношении Виктора Ишаева упоминается компания «Бэйс», у которой «Роснефть» арендовала помещение по завышенным ценам. Одним из руководителей фирмы был зампред правительства Хабаровского края Владимир Хлапов
Виктор Ишаев (Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС)

В материалах уголовного дела, которое было возбуждено в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, фигурирует ООО «Бэйс», зарегистрированное в Хабаровском крае, рассказал РБК источник, близкий к СКР. «Ишаев является бенефициаром коммерческой компании «Бэйс», от лица которой был заключен договор с «Роснефтью» на аренду офиса представительства компании в Хабаровском крае», — отметил он. Информация об этом договоре подтверждается данными сайта Госзакупки и данными реестра юридических лиц.

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В сообщении Следственного комитета России говорится, что Ишаев обеспечил «заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией».

Видео: РБК

В 2015 году между компанией ООО «Бэйс» и компанией ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» был заключен договор аренды офиса ​представительства компании на сумму 13,7 млн руб. в год, об этом говорится в базе данных СПАРК. Таким образом, стоимость квадратного метра составила чуть менее 50 000 руб. в год. Это примерно в три раза выше средней стоимости аренды офисной недвижимости в Хабаровске и сопоставимо с ценой офисов класса А в центре Москвы.​

В базе данных отмечено, что бенефициаром компании является Виктор Ишаев. До 2017 года директором компании являлся Владимир Хлапов. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. По номерам, указанным в СПАРК как телефоны компании «Бэйс», не ответили на звонки РБК.

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Экс-губернатора Хабаровского края, который с 2014 по 2017 год занимал пост вице-президента ПАО «НК «Роснефть», задержали в четверг, 28 марта, в Москве. Экс-чиновника подозревают в мошенничестве. Позднее «Роснефть» сообщила о выявлении ее службой безопасности злоупотреблений в представительстве компании на Дальнем Востоке и передаче материалов проверки в правоохранительные органы.

По данным консалтинговой компании CBRE средняя ставка аренды офисов в Хабаровске составляет 14,4-16,8 тыс рублей в год со всем платежами. Средняя ставка офисов класса А (самых дорогих) в Москве – 26 тыс рублей за кв.м. в год без учета НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных платежей. Ставка в 50 тыс руб за кв.м. и выше характерна для отдельных блоков офисов в «Москва-Сити» и некоторых других районах Москвы, говорят в Knight Frank, приводя в пример ставку в 58 тыс руб в БЦ «Город Столиц» в Сити и ставку в 52 тыс руб в БЦ «Демидов» в квартале «Красная Роза», котором арендует площади, например, «Яндекс».

Автор: Дмитрий Серков
При участии: Елизавета Антонова, Надежда Федорова
Теги: Виктор Ишаев, задержание
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