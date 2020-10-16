Чиновник решил доказать невиновность по делу о взятке выпиской из казино

Чиновник Минпромторга, по версии следствия, оказывал незаконную протекцию компании «Азия лес», гендиректором которой был Александр Пудовкин. Среди прочего, Потапкин обеспечил включение строительства крупного завода «Азия леса» в федеральный перечень приоритетных инвестпроектов. Это позволяло Пудовкину арендовать участки леса на льготных условиях, так что бюджет недосчитался порядка 9 млрд руб. на аренде леса, считает следствие. Проект, который лоббировал чиновник, так и не был реализован. Но это не помешало впоследствии выделить «Азия лесу» еще и субсидию в 484 млн руб., следовало из обвинения.

СК и прокуратура считают, что за такое покровительство Потапкин в 2016–2019 годах получил от Пудовкина 80 млн руб., при этом деньги перечислялись под видом процентных займов их общему знакомому, юристу Антону Толмачеву. В основе дела — признательные показания Пудовкина; он заключил сделку со следствием и рассказал, что платил юристу Толмачеву деньги для дальнейшей передачи Потапкину.

Потапкин на первом заседании суда в Хабаровске 12 октября называл свое преследование «построенным на предположениях», заявлял об оговоре и утверждал, что не мог повлиять на содержание перечня приоритетных инвестпроектов и распределение субсидий. Он не отрицал, что знал юриста Толмачева (более того, сам познакомил его с лесопромышленником Пудовкиным), но заявлял, что не брал никаких денег ни у одного, ни у второго. Говоря о займах, которые предполагаемый посредник брал у главы «Азия леса», Потапкин заявил, что не знает точно, на что именно юрист одалживал деньги, но «уверен, что на азартные игры».

443,5 млн на казино и игры Mail.ru

Адвокаты Толмачева и Потапкина настаивают, что использовать юриста в качестве посредника в денежном вопросе никто бы не решился, а если бы все же решился, то взятка бы не дошла до своего адресата. В январе—феврале 2018 года Антон Толмачев наблюдался в столичном коммерческом Научном центре персонализированной медицины, куда обращался «с жалобами на частое участие в азартных играх (покер), значительные финансовые и семейные проблемы, возникающие в связи с этим», говорится в заключении врача-психиатра Надежды Соловьевой, которое есть в распоряжении РБК. Документ датирован сентябрем 2019 года, Соловьева давала свое заключение по запросу защиты в связи с уголовным преследованием Толмачева.

В документе утверждается, что Толмачев «с 2006 года вначале эпизодически, а в последующем систематически посещает игровые заведения». «Частые игры и проигрыши привели к значительному влиянию на его финансовое состояние (имеет много долгов, утратил авторитет и прежнюю способность руководить бизнесом), ухудшились отношения с женой, изменились отношения с друзьями и коллегами. На этом фоне эпизодически злоупотребляет алкогольными напитками. Неоднократно делал попытки прекратить посещение игровых заведений, которые не имели успеха», — писала психиатр. Соловьева поставила ему диагноз «игровая зависимость, фаза воздержания», который соответствовал коду F63.0 по Международной классификации болезней.

С 1 января 2016 года по 30 июня 2019 года на текущем банковском счете Толмачева зафиксированы «расходы, имеющие признаки оплаты игровых ставок» на сумму в общей сложности 261 млн руб., €608 тыс. и $214,4 тыс. (в сумме это соответствует 330–340 млн руб. с поправкой на курс), говорится в заключении аудиторов Александра Кукушкина и Дмитрия Чепиги из компании «Военинвест», сделанном по запросу защиты Толмачева. Юрист играл в онлайн-казино, делал ставки в букмекерских конторах и играл в онлайн-игры Mail.ru.

Онлайн-казино предоставило данные о расходах с лицевого счета Толмачева на сумму порядка 443,5 млн руб. (в этой сумме учитываются внесенные на его лицевой счет в казино наличные деньги). За три с половиной года юрист получил от казино в качестве выигрыша около 159,8 млн, так что его чистый проигрыш составляет примерно 283,7 млн. При этом за три с половиной года Толмачев снял в банкомате только 15 млн руб. и практически не переводил средства на иные банковские счета, утверждается в заключении.

Позиция защиты

Защита Потапкина намерена представить эти материалы суду в рамках процесса по делу экс-чиновника. Защита Толмачева, в свою очередь, направляла их следователю, у которого в производстве находится выделенное в связи с розыском юриста дело. Но «сторона обвинения делает вид, что не замечает их», заявил РБК адвокат Забейда. По его словам, «в деле нет ничего, что бы подтверждало факт договоренности о взятке», кроме того, согласно обвинению Толмачев передал взятку Потапкину «в неустановленном месте» и в неустановленный день с ноября 2016 по февраль 2019 года. Материалы дела однозначно указывают только на то, что Толмачев занимал у Пудовкина деньги под проценты и даже частично вернул их, полагает адвокат.

Пудовкин за показания о том, что чиновник Минпромторга вымогал у него взятку, подлежит освобождению от уголовной ответственности по примечанию к ст. 291 УК как лицо, изобличившее взяткополучателя, указал в беседе с РБК один из адвокатов Потапкина Игорь Анисимов. Он допускает, что бизнесмен дал показания на его доверителя в обмен на снятие неких иных обвинений: так, изначально Пудовкину вменяли мошенничество (ст. 159 УК), связанное со срывом инвестпроекта, сейчас, по словам Анисимова, это обвинение снято. Адвокат Пудовкина Ирина Савина в разговоре с РБК не смогла оперативно дать комментарий и сослалась на обязанность согласовать ответы на вопросы с доверителем.

РБК направил запросы в СУ СК по Хабаровскому краю и прокуратуру региона.