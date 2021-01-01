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Экс-губернатора Ишаева госпитализировали в Москве с сердечным приступом

Виктор Ишаев
Виктор Ишаев (Фото: Юрий Золотарев / Global Look Press)

Бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн руб., госпитализировали в среду с ишемической болезнью сердца. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Замоскворецкого суда.

В суд поступил документ из медучреждения, подтверждающий госпитализацию и диагноз Ишаева, отметили в пресс-службе.

Как передает ТАСС, во время рассмотрения уголовного дела в отношении экс-губернатора судья Замоскворецкого суда отметила, что в поступившем в больницу документе говорится, что участие Ишаева в судебном процессе не рекомендуется. Следующее заседание должно состояться 23 декабря.

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Политика
Виктор Ишаев

Накануне о госпитализации экс-губернатора с сердечным приступом сообщил близкий к следствию источник «РИА Новости». «Ишаева госпитализировали в больницу с сердечным приступом, он весь день вчера ездил по больницам, сдавал анализ на COVID и [делал] КТ легких, так как без этого не госпитализируют», — рассказывал собеседник агентства.

Ишаев возглавлял Хабаровский край в 1991–2009 годах, затем занимал должности полпреда в Дальневосточном федеральном округе и министра по развитию Дальнего Востока. В сентябре 2013-го он был назначен советником президента «Роснефти» в ранге вице-президента.

Следствие полагает, что в период с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.

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По этому же делу проходит генеральный директор представительства «Роснефти» по Хабаровскому краю Геннадий Кондратов, который, по версии СК, перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему «Роснефтью» средства на сумму свыше 7,5 млн руб.

Виктор Ишаев Хабаровский край сердечный приступ новости
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