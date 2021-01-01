Экс-губернатора Ишаева госпитализировали в Москве с сердечным приступом

Виктор Ишаев (Фото: Юрий Золотарев / Global Look Press)

Бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн руб., госпитализировали в среду с ишемической болезнью сердца. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Замоскворецкого суда.

В суд поступил документ из медучреждения, подтверждающий госпитализацию и диагноз Ишаева, отметили в пресс-службе.

Как передает ТАСС, во время рассмотрения уголовного дела в отношении экс-губернатора судья Замоскворецкого суда отметила, что в поступившем в больницу документе говорится, что участие Ишаева в судебном процессе не рекомендуется. Следующее заседание должно состояться 23 декабря.

Накануне о госпитализации экс-губернатора с сердечным приступом сообщил близкий к следствию источник «РИА Новости». «Ишаева госпитализировали в больницу с сердечным приступом, он весь день вчера ездил по больницам, сдавал анализ на COVID и [делал] КТ легких, так как без этого не госпитализируют», — рассказывал собеседник агентства.