Экс-губернатор и академик: что известно о Викторе Ишаеве
В руководстве Хабаровского края Ишаев с 1990 года: тогда он стал заместителем председателя краевого Совета народных депутатов и возглавлял также планово-экономическое управление. Впервые стал местным губернатором в 1991-м и провел на этом посту следующие 18 лет, выигрывая выборы с большим отрывом от соперников сначала в 1996 году, потом в 2000 и 2004 годах
Ишаев был руководителем советской закалки, до 1990-х состоявшим в КПСС. В 1999 году он вошел в избирательный блок «Отечество — Вся Россия», который возглавили бывший премьер Евгений Примаков и мэр Москвы Юрий Лужков. В 2003-м вступил в «Единую Россию»
На губернаторском посту Виктор Ишаев зарекомендовал себя как жесткий руководитель, в местных СМИ его называли «папой». В 2004 году резко выступал против передачи Китаю островов на Амуре, ссылаясь на то, что это ухудшит отношение жителей региона к руководству (КНР получила часть территорий по соглашению о российско-китайской границе, подписанному в 2004 году. — РБК). Сообщалось, что Ишаев до передачи планировал расширить на эти территории застройку Хабаровска. В 1999 году, еще в ходе обсуждения вопроса о территориях, с его одобрения на острове Большой Уссурийский за месяц была возведена часовня
В 2009 году Ишаев стал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-м одновременно назначен руководителем свежесозданного Министерства по развитию Дальнего Востока. На посту губернатора его сменил Вячеслав Шпорт. Во время наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году Ишаев публично отчитал Шпорта, который доложил о 4 тыс. пострадавших и ущербе на 7 млрд руб. «Если все контролируется, откуда тогда ущерб на 7 млрд руб. и 4 тыс. пострадавших? Под контролем тонем?..» — возмущался полпред
В отставку с обоих постов Ишаева отправил уже Владимир Путин в 2013 году. В Кремле назвали это плановой заменой. Ранее в том же году президент сделал замечание Ишаеву в ходе традиционной прямой линии. Внимание Путина привлекло заявление полпреда, что электроэнергия продается в Китай по значительно более низким ценам, чем для российского потребителя. «Виктор Иванович, видимо, готовится уже к выборам губернатора одного из регионов Дальнего Востока. Он был губернатором, и очень успешным. Я бы посоветовал ему повнимательнее смотреть на то, о чем он говорит», — сказал президент
У Ишаева двое детей, дочь и сын. По данным СПАРК, Дмитрию Викторовичу Ишаеву (инициалы такие же, как у сына Виктора Ишаева) принадлежит ООО «Дальвостоктрейд».
Внук Виктора Ишаева Игорь в марте 2017 года стал участником резонансного ДТП на МКАДе. Mercedes-Benz CLS под управлением младшего Ишаева на скорости более 200 км/ч врезался в несколько автомобилей. Дело об аварии закрыли после примирения сторон