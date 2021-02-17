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Экс-губернатор и академик: что известно о Викторе Ишаеве

Суд приговорил к пяти годам условно и штрафу в 800 тыс. руб. бывшего полпреда в ДФО и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его признали виновным в растрате 7,5 млн руб. «Роснефти». Обвинение запрашивало для него семь лет колонии. Что известно о дальневосточном политическом ветеране — в обзоре РБК
Фото: Людмила Пахомова / ТАСС
Фото: Людмила Пахомова / ТАСС
Виктор Ишаев родился в 1948 году в селе Сергеевка Кемеровской области. Работать начал на Хабаровском судостроительном заводе в 1960-е сварщиком и судосборщиком. По окончании Новосибирского института инженеров водного транспорта занимал на предприятии руководящие должности, продвинувшись до заместителя директора завода. В 1988 году возглавил Хабаровский завод алюминиевых конструкций
1996 год. Слева направо: Виктор Ишаев, президент Борис Ельцин и министр путей сообщения Геннадий Фадеев
1996 год. Слева направо: Виктор Ишаев, президент Борис Ельцин и министр путей сообщения Геннадий Фадеев (Фото: Александр Сенцов / ТАСС)

В руководстве Хабаровского края Ишаев с 1990 года: тогда он стал заместителем председателя краевого Совета народных депутатов и возглавлял также планово-экономическое управление. Впервые стал местным губернатором в 1991-м и провел на этом посту следующие 18 лет, выигрывая выборы с большим отрывом от соперников сначала в 1996 году, потом в 2000 и 2004 годах

1998 год, Хабаровский край. Виктор Ишаев и премьер-министр Евгений Примаков (справа)
1998 год, Хабаровский край. Виктор Ишаев и премьер-министр Евгений Примаков (справа) (Фото: Эдуард Песов / ТАСС)

Ишаев был руководителем советской закалки, до 1990-х состоявшим в КПСС. В 1999 году он вошел в избирательный блок «Отечество — Вся Россия», который возглавили бывший премьер Евгений Примаков и мэр Москвы Юрий Лужков. В 2003-м вступил в «Единую Россию»

Хабаровск, 2000 год. Виктор Ишаев (справа) и министр иностранных дел Игорь Иванов (справа на заднем плане)
Хабаровск, 2000 год. Виктор Ишаев (справа) и министр иностранных дел Игорь Иванов (справа на заднем плане) (Фото: Эдуард Песов / ТАСС)

На губернаторском посту Виктор Ишаев зарекомендовал себя как жесткий руководитель, в местных СМИ его называли «папой». В 2004 году резко выступал против передачи Китаю островов на Амуре, ссылаясь на то, что это ухудшит отношение жителей региона к руководству (КНР получила часть территорий по соглашению о российско-китайской границе, подписанному в 2004 году. — РБК). Сообщалось, что Ишаев до передачи планировал расширить на эти территории застройку Хабаровска. В 1999 году, еще в ходе обсуждения вопроса о территориях, с его одобрения на острове Большой Уссурийский за месяц была возведена часовня

Виктор Ишаев (справа) и Дмитрий Медведев
Виктор Ишаев (справа) и Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В 2009 году Ишаев стал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-м одновременно назначен руководителем свежесозданного Министерства по развитию Дальнего Востока. На посту губернатора его сменил Вячеслав Шпорт. Во время наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году Ишаев публично отчитал Шпорта, который доложил о 4 тыс. пострадавших и ущербе на 7 млрд руб. «Если все контролируется, откуда тогда ущерб на 7 млрд руб. и 4 тыс. пострадавших? Под контролем тонем?..» — возмущался полпред

Владимир Путин (справа) и Виктор Ишаев (справа на заднем плане)
Владимир Путин (справа) и Виктор Ишаев (справа на заднем плане) (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

В отставку с обоих постов Ишаева отправил уже Владимир Путин в 2013 году. В Кремле назвали это плановой заменой. Ранее в том же году президент сделал замечание Ишаеву в ходе традиционной прямой линии. Внимание Путина привлекло заявление полпреда, что электроэнергия продается в Китай по значительно более низким ценам, чем для российского потребителя. «Виктор Иванович, видимо, готовится уже к выборам губернатора одного из регионов Дальнего Востока. Он был губернатором, и очень успешным. Я бы посоветовал ему повнимательнее смотреть на то, о чем он говорит», — сказал президент

Сын Дмитрий Ишаев и внук Игорь Ишаев (справа)
Сын Дмитрий Ишаев и внук Игорь Ишаев (справа) (Фото: ishay_official / VK)

У Ишаева двое детей, дочь и сын. По данным СПАРК, Дмитрию Викторовичу Ишаеву (инициалы такие же, как у сына Виктора Ишаева) принадлежит ООО «Дальвостоктрейд».

Внук Виктора Ишаева Игорь в марте 2017 года стал участником резонансного ДТП на МКАДе. Mercedes-Benz CLS под управлением младшего Ишаева на скорости более 200 км/ч врезался в несколько автомобилей. Дело об аварии закрыли после примирения сторон

Фото:Вячеслав Реутов / РИА Новости
Фото: Вячеслав Реутов / РИА Новости
Виктор Ишаев — академик РАН. Все свои диссертации он защищал, находясь на посту губернатора: кандидатом наук стал в 1997 году, доктором — в 1999-м. В действительные члены академии Ишаев был избран в 2008 году, сфера научных интересов — экономика. Он написал несколько книг, в том числе «Концептуальные вопросы развития Дальнего Востока до 2050 года»
Автор
Анастасия Антипова
мультимедиа Виктор Ишаев полпред уголовное дело
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