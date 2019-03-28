В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Факт задержания Ишаева подтвердил источник РБК в центральном аппарате МВД, отметив, что бывшего чиновника подозревают в мошенничестве.
«Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что Ишаев, бывший губернатор Хабаровского края, задержан в Москве в рамках дела о злоупотреблениях при лесозаготовках.
Источник РБК также сообщил, что задержан сын экс-чиновника Дмитрий Ишаев, глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и доверенное лицо Ишаева, зампред правительства Хабаровского края Владимир Хлапов.
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете Хлапова.
В пресс-службе правительства Хабаровского края подтвердили информацию об обысках в его здании, передает ТАСС. «Информацию подтверждаем. [Обыски проходят] в рамках «лесного дела», — сказали в правительстве.