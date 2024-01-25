Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России

Иван Белозерцев, экс-губернатор Пензенской области

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта по подозрению в получении взятки в размере 31 млн руб. По версии следствия, он получил деньги от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля.

В Следственном комитете заявили, что за эти деньги Белозерцев обеспечивал фармкомпании конкурентное преимущество при заключении государственных контрактов на услуги по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медицинских изделий.

Оба фигуранта подозревались в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК (дача взятки, получение взятки). По мнению гособвинителей, в результате коррупционной деятельности они заработали 9,9 млрд руб. В конце 2021 года против Белозерцева также завели дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК): при обысках в здании администрации был найден пистолет. Защита настаивала, что оружие не принадлежало экс-губернатору. 25 января 2024-го суд приговорил Белозерцева к 12 годам лишения свободы и штрафу 450 млн руб. по делу о получении взятки. Также Белозерцева лишили наград и орденов и запретили занимать государственные должности десять лет