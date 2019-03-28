Ишаев заявил о вмененном ему мошенничестве против «Роснефти» на ₽5 млн

Бывшему полпреду президента на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву вменяется мошенничество в отношении ПАО «Роснефть» на сумму в 5 млн руб. Об этом заявил сам Ишаев, выступая в четверг, 28 марта, в Басманном суде в Москве, который решает вопрос о его домашнем аресте.
«Для меня это полный абсурд. Сумма ущерба 5 млн за пять лет — это какая-то маленькая часть зарплаты. Я не понимаю, о чем здесь говорить», — заявил Ишаев, добавив, что оставляет вопрос о мере пресечения на усмотрение суда. «Мой подзащитный обвиняется в том, что за пять лет похитил 5 млн руб. На мой взгляд, это очень маленькая, смехотворная сумма, хотя для кого-то она, наверное, и большая», — добавил его защитник.
По версии следствия, Ишаев, будучи советником президента «Роснефти», добился того, что подконтрольная ему коммерческая организация сдала представительству ПАО в Хабаровском крае помещение площадью более 280 кв. м по завышенной стоимости.