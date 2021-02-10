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Дело против Ишаевых ,  
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Бывшему полпреду президента запросили семь лет колонии за растрату

Виктор Ишаев обвиняется в растрате денег «Роснефти», в которой бывший губернатор Хабаровского края работал с 2013 года
Виктор Ишаев
Виктор Ишаев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Обвинение просит назначить экс-губернатору Хабаровского края, бывшему полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Виктору Ишаеву наказание в виде семи лет колонии по делу о растрате, сообщила РБК пресс-секретарь Замоскворецкого суда Валентина Норбах.

Следствие полагает, что в период с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. На тот момент он был советником президента «Роснефти» в ранге вице-президента.

По этому же делу проходит и генеральный директор представительства «Роснефти» по Хабаровскому краю Геннадий Кондратов. Он подозревается в том, что перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере. Таким образом, он растратил вверенные ему деньги «Роснефти» на сумму более 7,5 млн руб.

Экс-губернатор и академик: что известно о Викторе Ишаеве
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Дело в отношении Ишаева было возбуждено в 2019 году по ч.4 ст.159. Тогда же «Роснефть» сообщила, что злоупотребления в представительстве компании на Дальнем Востоке были выявлены ее собственной службой безопасности.

Адвокат Ишаева спустя месяц после задержания бывшего губернатора заявил, что экс-чиновник возместил ущерб «Роснефти» в размере ₽5,7 млн. Несмотря на это расследование продолжилось, а в прошлом году дело было передано в суд.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край в 1991–2009 годах. В 2009 году президент Дмитрий Медведев назначил его полпредом в Дальневосточном федеральном округе (преемником Ишаева на посту губернатора стал Вячеслав Шпорт). С мая 2012 года по август 2013 года Ишаев совмещал этот пост с должностью министра по развитию Дальнего Востока. 31 августа 2013 года президент Владимир Путин освободил Ишаева от всех постов, назвав увольнение Ишаева «плановой заменой».

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