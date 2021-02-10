Бывшему полпреду президента запросили семь лет колонии за растрату

Виктор Ишаев обвиняется в растрате денег «Роснефти», в которой бывший губернатор Хабаровского края работал с 2013 года

Виктор Ишаев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Обвинение просит назначить экс-губернатору Хабаровского края, бывшему полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Виктору Ишаеву наказание в виде семи лет колонии по делу о растрате, сообщила РБК пресс-секретарь Замоскворецкого суда Валентина Норбах.

Следствие полагает, что в период с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. На тот момент он был советником президента «Роснефти» в ранге вице-президента.

По этому же делу проходит и генеральный директор представительства «Роснефти» по Хабаровскому краю Геннадий Кондратов. Он подозревается в том, что перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере. Таким образом, он растратил вверенные ему деньги «Роснефти» на сумму более 7,5 млн руб.

Дело в отношении Ишаева было возбуждено в 2019 году по ч.4 ст.159. Тогда же «Роснефть» сообщила, что злоупотребления в представительстве компании на Дальнем Востоке были выявлены ее собственной службой безопасности.