Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»

Экс-губернатор Хабаровского края и бывший полпред президента на Дальнем Востоке Виктор Ишаев возместил ущерб по делу о мошенничестве, нанесенный компании «Роснефть». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката экс-чиновника Павла Кузнецова.
Ущерб по делу Ишаева составлял 5,7 млн руб. «Предполагаемый ущерб погашен платежным поручением», — рассказал Кузнецов.
ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО «Роснефть» 5 млн 744 тыс. руб.
О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта. Следственный комитет предъявил экс-чиновнику обвинения в хищении у «Роснефти». Следователи утверждают, что в 2014–2017 годах Ишаев, занимавший пост вице-президента ПАО «НК «Роснефть», злоупотребил доверием руководства нефтяной компании. Басманный суд отправил Ишаева под домашний арест до 27 мая.