Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»

Ишаев отвергает обвинения, указывая на то, что как для вице-президента «Роснефти» вмененная ему сумма в 5 млн руб. выглядит абсурдно. «Для меня это полный абсурд. Сумма ущерба 5 млн руб. за пять лет — это какая-то маленькая часть зарплаты. Я не понимаю, о чем здесь говорить», — заявлял он.