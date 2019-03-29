Виктора Ишаева подвел преемник

Задержан бывший полпред президента на Дальнем Востоке

В Москве задержали Виктора Ишаева, бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке и влиятельнейшего в регионе политика. Официальная причина — хищения в «Роснефти», но эксперты говорят о внутриэлитном конфликте

Виктор Ишаев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

За что задержали Ишаева

В Москве в четверг, 28 марта, задержали бывшего федерального министра и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

Утром оперативники ФСБ пришли в администрацию Хабаровского края и провели обыски в кабинете вице-премьера по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти, доверенного лица Ишаева Владимира Хлапова. Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила РБК, что оперативные мероприятия проводились во время расширенного заседания регионального правительства.

Хлапов был задержан, а вместе с ним сын Виктора Ишаева — предприниматель и бывший советник в «Роснефти» Дмитрий. Также силовики задержали главу представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадия Кондратова, уточнил источник РБК в центральном аппарате МВД.

Согласно официальному заявлению Следственного комитета, уголовное дело возбудило ГСУ СКР по материалам ФСБ. Ишаеву и его окружению вменяется хищение средств у «Роснефти» (ч. 4 ст. 159 УК, мошенничество в особо крупных размерах). Также экс-полпреду вменяется сдача в аренду по завышенной стоимости помещения для «Роснефти». По версии следователей, будучи вице-президентом госкорпорации, он заключил договор об аренде с собственной фирмой.

​Какое отношение к Ишаеву имеет лесное дело

18 марта в правительстве края уже проходили обыски. Спустя два дня Центральный райсуд Хабаровска арестовал двух фигурантов дела о превышении должностных полномочий и миллиардных махинациях в лесной отрасли края — бывшего первого вице-премьера краевого правительства Василия Шихалева и лесопромышленника Александра Пудовкина. Согласно версии следствия, Шихалев, отвечавший в правительстве региона за приоритетные инвестпроекты в области освоения лесов, оказывал незаконную протекцию компании Пудовкина с октября 2013-го по сентябрь 2018 года. Причиненный государству ущерб оценивается в 1 млрд руб.

Расследование велось на фоне повышенного внимания федерального центра к лесной отрасли. С осени прошлого года в правительстве проходила серия совещаний, посвященных проблеме черных лесозаготовок, рассказал РБК источник, близкий к федеральному правительству. «Оценки ущерба в материалах ФСБ и МВД могли различаться, но в целом по отрасли речь идет о выводе черными лесорубами за рубеж более $10 млрд», — сообщил он.

Проблема массовых нелегальных порубок обсуждалась и во время встречи Дмитрия Медведева с руководством Совета Федерации, заметил политолог Александр Пожалов. На встрече премьер поддержал инициативу разработать новый Лесной кодекс, предлагалось в том числе временно заморозить вывоз из страны леса-кругляка.

Видео: РБК

Есть ли в деле Ишаева политика

70-летний Виктор Ишаев родился в Кузбассе, но его биография тесно связана с Хабаровским краем. Он считается одним из самых влиятельных политиков в регионе, где его называли Папой. В 1960–1980-е прошел путь от сварщика до директора завода строительных алюминиевых конструкций. С 1991 по 2001 год возглавлял администрацию края, с 2001 по 2009-й — регион.

После работы губернатором Ишаев получил пост полпреда в Дальневосточном федеральном округе и члена Совета безопасности. В 2012 году он стал первым министром по развитию Дальнего Востока, сохранив пост полпреда. С обоих постов его сняли в 2013 году. Владимир Путин называл отставку Ишаева, состоявшуюся во время крупных наводнений на Дальнем Востоке, плановой заменой и обещал использовать его на других участках работы. С 2013 по 2018 год Ишаев был советником главы «Роснефти» Игоря Сечина по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

Преемником Ишаева на посту губернатора в 2009 году стал министр промышленности, транспорта и связи края Вячеслав Шпорт, хотя Ишаев делал ставку на Юрия Оноприенко, спикера краевого парламента. Местные наблюдатели считали, что Ишаеву не удалось сработаться с новым губернатором. В итоге на выборах 2018 года Папа поддерживал оппонента Шпорта — депутата Думы от ЛДПР Сергея Фургала. Последний считался техническим оппонентом, но выборы неожиданно выиграл из-за высоких протестных настроений в регионе (схожая ситуация прошлой осенью была во Владимирской области, Хакасии, Приморском крае).

После победы Фургала во втором туре в его команду действительно вошли несколько человек, близко работавших с Ишаевым в его бытность губернатором и полпредом, указал политолог Александр Пожалов. В правительстве Фургала людьми Ишаева помимо зампредседателя правительства Хлапова считаются также первый вице-премьер Игорь Аверин и министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба.

Нельзя, однако, сказать, что Фургала сделал губернатором Ишаев, замечает Пожалов. По его мнению, в пользу первоначально технического кандидата сыграла усталость от прошлого губернатора, протестные настроения (в том числе на фоне федеральной пенсионной реформы) и высокие рейтинги ЛДПР в регионе.

Почему Ишаев выступал против Шпорта

Ишаев на прошедших выборах в крае поддерживал Фургала, подтвердили РБК хабаровский политолог Илдус Ярулин, а также источник, близкий к администрации президента. «Конторы, которые ему подчинены прямо или косвенно, вели агитацию за Фургала и контрагитацию против Шпорта», — уточнил источник РБК.

Причина поддержки была не в том, что Фургал баллотируется от ЛДПР, а в совпадении интересов, подчеркивает собеседник РБК, близкий к правительству одного из дальневосточных регионов: «Был бы вместо Фургала Сидоров, Ишаев поддержал бы Сидорова».

Служба безопасности «Роснефти» сразу после новостей о задержании Ишаева и его сына сообщила про обнаружение злоупотреблений в представительстве компании на Дальнем Востоке и передаче материалов о проверке силовикам. В компании уточнили, что еще в конце 2018 года решили закрыть представительство и сейчас «ликвидационные процедуры» уже завершаются.

Увольнение Ишаева из «Роснефти» Ярулин охарактеризовал как «черную метку» от федерального центра, которую бывший полпред воспринял недостаточно серьезно. «Ишаев активно поддерживал Фургала, за что вылетел из «Роснефти», — вспоминает собеседник РБК, близкий к администрации президента. Он считает, что именно Фургал инициировал лесное дело, целясь в команду Шпорта, но в результате оно «отрикошетило» по Ишаеву.

В декабре в том числе за «активную игру против Шпорта» потерял свое место заместитель генпрокурора в ДФО Юрий Гулягин, который с 2006 года курировал надзорные ведомства в округе, отмечают оба собеседника РБК.

Наконец, отношения Ишаева с действующим полпредом президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым нельзя назвать теплыми, отмечает собеседник, знакомый с ситуаций. «Трутнев ни разу не принимал Ишаева в последние годы. Полный игнор», — кратко описал ситуацию источник.

Что означает арест Ишаева для элит

Ярулин связывает арест Ишаева со стремлением Кремля ликвидировать влияние старых элит на новых губернаторов. «Фургал начинал делать свою политическую карьеру в крае еще при Ишаеве. Выдвигался при нем в Думу, получил его поддержку, но времена изменились, — рассуждает политолог. — Фургал теперь должен выполнять команды администрации президента, а не слушать то, что ему советуют на местах».

«Кремль дает урок тем, кто играет против ставленников центра», — уверен собеседник РБК, близкий к правительству одного из дальневосточных регионов.

Элиты на местах воспримут это как однозначный сигнал от федерального центра о том, что на выборах не стоит пытаться действовать не по сценарию из Москвы, считает Пожалов. Этот сигнал отправлен накануне серии сложных для власти избирательных кампаний как в крае (заксобрание края, гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, довыборы в Думу по освободившемуся округу Фургала), так и губернаторских кампаний в других регионах.

Арест Ишаева — стресс для всех элит, не только региональных, особенно сильный в связи с недавним задержанием экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, заключает политолог Михаил Виноградов.

Политолог Аббас Галлямов также видит в деле Ишаева общую установку президента преследовать тех, кто ранее считался неприкосновенным. «Протестные настроения растут, и тут уже не до сантиментов: демонстрация «непримиримой борьбы с коррупцией», возможно, остается последним способом удержать рейтинги [власти] от окончательного падения», — полагает эксперт.