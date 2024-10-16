Зеленский представил в Раде «план победы»

Впервые Зеленский объявил о нем в конце августа, а в сентябре показал Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США. В план украинского входит вступление в НАТО и в перспективе замена контингента США в Европе на бойцов ВСУ

Владимир Зеленский (Фото: Ebrahim Noroozi / Reuters)

16 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, представил свой «план победы». Он включает приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», помощь в развитии украинской экономики.

По оценке Зеленского, эта стратегия «позволит не только защитить» украинские позиции, «но и проложить мост к проведению второго саммита мира». Он привел пять пунктов плана.

до завершения конфликта приглашение Украины в НАТО, что станет «свидетельством решимости» и покажет, как партнеры видят Украину в «архитектуре безопасности»;

укрепление украинской обороны — этого Киев собирается достичь через точечные операции в определенных местах, нанесение ущерба российской авиации вместе с партнерами, использования дальнобойного оружия по территории России после снятия на это ограничений;

размещение на Украине "комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета", которого будет достаточно для ее защиты от любой военной угрозы;

усиление санкций против России и развитие экономического потенциала Украины;

после конфликта украинские военные могут «использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы» и заменить контингент США.

По словам Зеленского, у «плана» также есть три тайных дополнения, — их Киев передал партнерам и обнародовать не будет. Президент Украины рассчитывает, что в случае его поддержки боевые действия завершатся не позднее следующего года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал «эфемерным» мирный план Зеленского. «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Впервые о «плане победы» Зеленский сообщил на пресс-конференции в конце августа 2024 года. Комментируя ввод украинских войск в Курскую область, он заявил, что эта тактика — часть украинского «плана»; второе его направление — «стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира», третье — «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем», четвертое — экономическое. Тогда Зеленский объявил, что сначала представит свой план президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на этот пост — вице-президенту, претенденту от демократов Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампа. Это он сделал во время поездки в США в конце сентября. Зеленский также уже представил «план» руководству Великобритании, Германии, Италии и Франции. По приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля он посетит саммит Евросоюза 17-18 октября, где также расскажет об украинской стратегии.

Всего стратегия состоит из пяти пунктов, отмечал тогда Зеленский, — «четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны». Детали он не раскрыл — в следующие полтора месяца их сообщали западные СМИ. Так, по информации The Times, суть «плана» сводится к четырем пунктам: западные гарантии безопасности Украины, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО»; продолжение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области; запрос о «специфическом» военном оружии; международная финансовая помощь Киеву.

Однако, судя по словам Зеленского, его план шире тех направлений, которые привела британская газета, — выступая в октябре на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии, он заявил, что первый пункт «плана» — приглашение Киева в Североатлантический альянс. «Первый пункт плана фокусируется на том, решится ли проблема дефицита геополитической определенности в Европе — получит ли Украина все же место в НАТО», — сказал он, отметив, что Москва «геополитически проиграет», если Киев вступит в альянс.

Как сообщал телеканал «Суспільне», реализовать первые четыре пункта Киев планирует с октября по декабрь 2024 года, а пятый — после завершения конфликта. Однозначную публичную оценку этому «плану» партнеры Киева пока не давали — Госдепартамент США лишь говорил, что украинская стратегия «это не просто вопрос действий», которые мог бы предпринять Киев, но «действий, которые могли бы предпринять и другие страны по всему миру». В конце сентября The Wall Street Journal приводила оценки американских и европейских высокопоставленных чиновников, которые говорили, что в плане Зеленского «не так уж много нового» и он не предлагает четкого пути к победе.

В Кремле, пока «план» не был представлен, его комментировать отказывались. «Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим. Пока же очень много разной, в том числе противоречивой, информации, недостоверной информации. Относимся к этому очень сдержанно», — говорил Дмитрий Песков.

Москва, в свою очередь, в июне 2024 года обнародовала свои условия, при которых она готова прекратить огонь и начать переговоры с Киевом. Свои четыре пункта президент Владимир Путин представил, выступая в МИДе, — они следующие:

ВСУ должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей (включены в состав России в сентябре 2022-го). Речь идет в том числе о территориях в этих регионах, которые сейчас контролирует Киев (среди них — Херсон и Запорожье).

Украинские власти также должны официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО.

В международных договорах должен быть зафиксировать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

Запад должен снять свои санкции с России.