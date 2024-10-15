Глава Евросовета пригласил Зеленского представить «план победы»
Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил украинского президента Владимира Зеленского для участия в саммите Евросоюза, на котором планируется обсудить конфликт России и Украины и «план победы» украинских властей. Об этом глава высшего политического органа ЕС написал в соцсети X.
«Я пригласил президента Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября», — написал он.
Шарль Мишель будет занимать пост главы Евросовета до 1 декабря 2024 года. После этого его сменит бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта.
За день до этого, 16 октября, Зеленский должен представить свой «план победы» Верховной раде.
«План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов и пока официально не представлен. В связи с этим в Кремле его анализ назвали преждевременным. По данным The Times, четыре пункта «плана победы» предполагают:
- продолжение операции ВСУ в Курской области;
- гарантии безопасности Украине со стороны Запада;
- запрос о «специфическом» современном оружии;
- международную финансовую помощь Киеву.
Их реализация запланирована на октябрь и декабрь 2024 года, а реализация пятого, который газета не назвала, — на время после завершения конфликта.
Власти России исключали участие в «саммите мира» и критикуют украинскую «формулу мира». В Москве настаивают на урегулировании конфликта на своих условиях: признание в составе России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, вывод оттуда украинских войск, закрепленный отказ Украины от вступления в военные альянсы и снятие санкций. Эти условия президент Владимир Путин озвучил накануне первого «саммита мира».
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