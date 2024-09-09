Лавров раскрыл, как Москва относится к «формуле» Зеленского

Лавров: ультиматум Зеленского в России давно всем набил оскомину

Владимир Зеленский (Фото: Claudia Greco / Reuters)

Россия никогда серьезно не относилась к так называемой формуле президента Украины Владимира Зеленского, на основании которой Киев допускает заключение мирного соглашения с Москвой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды», — подчеркнул российский министр.

И позиция западных стран, поддерживающих эту инициативу, включивших часть ее в итоговое коммюнике первого «саммита мира» в Швейцарии, означает, что «Запад не хочет договариваться по-честному», делая все, чтобы можно было «объявить о нанесении нам (России. — РБК) стратегического поражения на поле боя».

Он обратил внимание на интервью германского канцлера Олафа Шольца, в котором тот призвал «договариваться» и «решать территориальные вопросы согласно ситуации на земле».

Однако, по словам Лаврова, «речь не о территориях, мы чужой земли никогда не хотели». «Мы хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русской культуры и языка, относились по-человечески», — напомнил глава МИДа.

Шольц считает, что вторая мирная конференция по Украине должна пройти с участием России, и такого же мнения придерживается и Зеленский.

«Формула мира» украинского президента в том числе содержит пункт о выводе российских войск за границы 1991 года. Москва исключает возможность переговоров на этих условиях. По состоянию на осень 2024 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нет предпосылок для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной мирными средствами.