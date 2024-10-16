Сырский и глава штаба обороны Британии обсудили удары вглубь России

Сырский обсудил удары «в оперативной и стратегической глубине» России с начальником штаба обороны Британии и заявил, что у Лондона «есть предложения». Разрешение ударов вглубь России повлечет ответ, предупреждал Путин

Тони Радакин (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Главком вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о телефонном разговоре с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином, в ходе которого обсуждались «возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине».

«В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации плана победы», — написал Сырский в телеграм-канале.

Со своим «планом победы» президент Украины Владимир Зеленский выступит 16 октября в Верховной раде. Он состоит из пяти пунктов, которые планируется реализовать в октябре и декабре 2024 года. Первые четыре публиковало издание The Times, они предполагают:

продолжение операции ВСУ в Курской области;

гарантии безопасности Запада для Украины;

запрос о «специфическом» современном оружии;

международную финансовую помощь Киеву.

Пятый пункт украинская сторона намерена реализовать после завершения конфликта. В Кремле заявили о сдержанной реакции по этому вопросу.

Кроме того, в последние несколько недель Украина настаивает на разрешении использовать дальнобойное оружие Запада для ударов вглубь России. The Times со ссылкой на западных дипломатов писало, что Лондон и Вашингтон могут негласно снять ограничения на применение британских ракет Storm Shadow.

В начале лета начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признавал нанесение ударов западным оружием вглубь России. Как передавал Sky News, ВСУ задействовали британские танки Challenger 2 во время операции в Курской области. О применении западного оружия в курском приграничье утверждал и заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду, в свою очередь, наносились удары из чешской РСЗО RM-70 Vampire.

Президент России Владимир Путин называл украинские удары западным оружием «близкими к агрессии». Разрешение на применение дальнобойного оружия «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Россией, говорил он в сентябре. По словам Путина, Украина не может самостоятельно наносить подобные удары, а только с помощью данных со спутников НАТО. В частности, военнослужащие альянса могут вносить полетные задания, отмечал президент. Он также предупреждал об ответных мерах, которые будут соответствовать создаваемым угрозам.