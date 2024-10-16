Сырский и глава штаба обороны Британии обсудили удары вглубь России
Главком вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил о телефонном разговоре с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином, в ходе которого обсуждались «возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине».
«В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации плана победы», — написал Сырский в телеграм-канале.
Со своим «планом победы» президент Украины Владимир Зеленский выступит 16 октября в Верховной раде. Он состоит из пяти пунктов, которые планируется реализовать в октябре и декабре 2024 года. Первые четыре публиковало издание The Times, они предполагают:
- продолжение операции ВСУ в Курской области;
- гарантии безопасности Запада для Украины;
- запрос о «специфическом» современном оружии;
- международную финансовую помощь Киеву.
Пятый пункт украинская сторона намерена реализовать после завершения конфликта. В Кремле заявили о сдержанной реакции по этому вопросу.
Кроме того, в последние несколько недель Украина настаивает на разрешении использовать дальнобойное оружие Запада для ударов вглубь России. The Times со ссылкой на западных дипломатов писало, что Лондон и Вашингтон могут негласно снять ограничения на применение британских ракет Storm Shadow.
Президент России Владимир Путин называл украинские удары западным оружием «близкими к агрессии». Разрешение на применение дальнобойного оружия «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Россией, говорил он в сентябре. По словам Путина, Украина не может самостоятельно наносить подобные удары, а только с помощью данных со спутников НАТО. В частности, военнослужащие альянса могут вносить полетные задания, отмечал президент. Он также предупреждал об ответных мерах, которые будут соответствовать создаваемым угрозам.
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