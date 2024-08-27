Зеленский представит Байдену и Трампу «план победы» Украины

Намерения Киева могут показаться амбициозными, признал Зеленский. В плане, по его словам, упоминаются Курская область, «принуждение к переговорам», экономика и стратегическая роль Украины. Москва исключила диалог с ультиматумами

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Киев в сентябре представит США план достижения собственной победы, сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

«Курская область входит в наш план — план победы Украины. Возможно, это звучит для кого-то слишком амбициозно, но для нас это важный план», — сказал он.

Вторым направлением плана является «стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира», третьим — «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем», четвертым — «экономическое», продолжил Зеленский. Он уточнил, что сначала план покажут американскому президенту Джо Байдену, от которого будет зависеть поступление помощи и то, насколько Киев будет «свободен в использовании того, что там будет». Затем план передадут вице-президенту Камале Харрис и кандидату-республиканцу Дональду Трампу.

Кроме того, Киев планирует подготовить план ко второму саммиту мира. Готовность пригласить делегацию из Москвы украинский президент объяснил позицией других потенциальных участников встречи: «Иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран».

Западные страны опасаются, что США прекратят или значительно сократят помощь Украине в случае победы Трампа. Это вызвано прежними высказываниями республиканца, который, как выяснила Wall Street Journal, называл Украину «частью России», «полностью коррумпированной» страной и «полной ужасных людей». Его советники планируют склонить Киев к мирным переговорам с Москвой, пригрозив сокращением помощи, а Москву — увеличением.

При этом Financial Times узнала, что европейские страны и в случае поражения Трампа хотят добиться переговоров двух сторон конфликта. При нынешнем уровне западной военной поддержки и внутренней мобилизации ресурсов страны у Киева нет реального пути к победе в среднесрочной перспективе, полагают опрошенные изданием чиновники.

Президент Владимир Путин не раз говорил о неизбежности победы России. «Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — считает он. Кремль считает, что сейчас тема переговоров «изрядно потеряла свою актуальность».

Глава МИД России Сергей Лавров призывал западные страны отказаться от ультиматумов в виде предложенной Зеленским формулы мира, если они действительно готовы к диалогу. «Если Запад заинтересован нормализовать ситуацию в Европе, от которой сами же европейцы стонут и страдают, то надо садиться за стол переговоров спокойно, без каких-либо бумажек в руке под названием «формула Зеленского» и по-честному начать разговаривать», — сказал он.