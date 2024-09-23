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Военная операция на Украине ,  
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«Суспільне» сообщил детали реализации «плана победы» Зеленского

«Суспільне»: план Зеленского включает пять пунктов, а не четыре
Сюжет
Военная операция на Украине
Реализация первых четырех пунктов плана Зеленского запланирована на период с октября по декабрь, а последнего, пятого, — после завершения конфликта. Кремль счел преждевременным комментировать «план победы» Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В «план победы», который президент Украины Владимир Зеленский везет в США, чтобы представить его президенту Джо Байдену, вошли поставки современного оружия и наступление украинских войск в Курской области, всего в нем пять пунктов, сообщает телеканал «Суспільне» («Общественное») со ссылкой на источник в офисе украинского лидера.

По словам собеседника, реализация первых четырех пунктов запланирована на период с октября по декабрь, а последнего, пятого, — после завершения конфликта.

«Главное в плане победы то, что он комплексный, в нем все пункты взаимосвязаны, важно реализовывать их вместе», — отметил источник.

Зеленский сегодня прибыл в Нью-Йорк, где выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он также встретится с Байденом. Кроме того, у него запланированы встречи с обоими кандидатами в президенты — Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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Украинский президент анонсировал «план победы» из пяти пунктов в интервью NBC News в сентябре. The Times, однако, писала, что «план победы» Зеленского включает четыре пункта:

  • гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО»;
  • продолжение операции ВСУ в Курской области;
  • запрос о «специфическом» современном оружии;
  • международную финансовую помощь Украине.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак позднее пояснял, что цель — вынудить Россию сесть за стол переговоров и завершить конфликт «на условиях, приемлемых для Украины». «А наши условия ясны: все описано в «формуле мира» президента Зеленского», — говорил Ермак, его слова приводит «РБК Украина». Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял в сентябре, что формула Зеленского «уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле относятся к информации издания сдержанно. «Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим», — сказал он.

В Кремле, комментируя план Зеленского, до этого говорили: «Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей».

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Елена Чернышова
мирный план Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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